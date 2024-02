Matilda De Angelis, l’amore con Alessandro dei Santi Francesi: “Nato su Instagram”

Fonte: Getty Images Matilda De Angelis e Alessandro De Santis

Defilati, riservati e bellissimi, Matilda De Angelis e Alessandro De Santis non hanno mai sbandierato la loro relazione. Dopo la partecipazione dei Santi Francesi a Sanremo 2024, però, i riflettori hanno acceso le luci sulla loro storia d’amore. Ora, Matilda De Angelis racconta qualcosa in più su come si sono conosciuti.

La nascita dell’amore tra Matilda De Angelis e Alessandro De Santis

Bellissima e talentuosa attrice lei, indimenticabile voce dei Santi Francesi lui. Matilda De Angelis e Alessandro De Santis sono una delle coppie più chiacchierate di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo. I due, che ormai si frequentano da un anno, non hanno mai voluto rendere pubblici i dettagli della loro relazione. I riflettori si sono però accesi su di loro proprio durante il festival, dopo che Amadeus ha salutato l’attrice di Lidia Poët durante una serata in cui la ragazza era seduta tra le prime file a sostenere il frontman del duo vincitore di X Factor 2022.

Ora, Matilda ha deciso di raccontare a Grazia qualche dettaglio in più sull’inizio del loro amore: “Vorrei poter raccontare la storia romantica di noi due che ci vediamo per la prima volta a un concerto, ma la verità è che avevo sentito alcune sue canzoni già due, tre anni fa e che ci siamo conosciuti su Instagram, dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda. La nostra è una storia romantica al di là di come è iniziata perché romantici lo eravamo noi.”

Un interesse, quello per Alessandro, che non è nato solo per via della sua indiscutibile bellezza: Matilda è rimasta colpita anche dalle sue doti come artista: “Ha, forse, la voce più bella che abbia mai sentito in vita mia. Mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca.”

Parole bellissime, che si aggiungono al racconto della sua visione dell’amore di un anno fa, proprio agli inizi della loro relazione. In un’intervista, Matilda aveva spiegato: “Io sono sempre stata molto controllata nelle relazioni e di indole sono ultra indipendente. Ora sono contenta perché aspettavo una persona così, uno che mi ha investito come un camion a 250 all’ora. Ci speravo ma non succedeva, e a un certo punto ho anche pensato: vabbè forse sono fatta così, avrò delle belle relazioni ma sempre con il freno a mano tirato. Invece ora è successo tutto questo casino ed è bello aver perso il controllo.“

La passata relazione di Matilda De Angelis

Un amore, quello tra Matilda e il cantante dei Santi Francesi, nato dopo la fine della relazione tra l’attrice e Pietro Castellitto. I due, che pare abbiano avuto una storia lunga un anno, hanno poi deciso di prendere strade diverse. Lei con Alessandro e Castellitto con Benedetta Porcaroli, ora tornata a frequentare l’ex fidanzato Riccardo Scamarcio.

Fonte: IPA

In merito alla loro relazione, però, Matilda ha voluto mettere le cose in chiaro: “Con Pietro era finita prima che arrivassero altre persone. Ma la verità è che noi due non siamo stati insieme un anno, siamo stati molto amici e ci siamo voluti molto bene, ma non la definirei una storia d’amore.“