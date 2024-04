Wilma De Angelis ha avuto tanti flirt e un solo grande amore, quello per il suo Gianni, che l'ha accompagnata per 27 anni

Tanto espansiva sul palco quanto riservata nella vita privata: del vissuto di Wilma De Angelis si sa pochissimo, se raffrontato alla sua lunga carriera, ma è certo che abbia amato moltissimo un uomo di nome Gianni che è stato al suo fianco per 27 anni. Un’unione che è finita con la scomparsa di lui nel 2022 e che l’aveva fatta piombare nello sconforto più profondo, come aveva anche rivelato in tv: oggi, di quell’amore sbocciato nel 1994 rimane un bellissimo ricordo e il desiderio di raccontare quello che sono stati.

Chi era Gianni, il marito di Wilma De Angelis

Del suo compagno di vita conosciamo solo il nome, Gianni, e che era più giovane di lei di 10 anni. Purtroppo, il marito di Wilma De Angelis è venuto a mancare nel 2022. A raccontarlo era stata proprio lei nel corso di una delle sue ospitate a Verissimo, da Silvia Toffanin: “Purtroppo, cinque mesi fa, mi ha lasciata molto sola”. Un dolore che si era unito a quello per la perdita di suo fratello, avvenuta quasi in contemporanea, nel 2020.

A Oggi è un altro giorno, da Serena Bortone, aveva invece raccontato: “Io e Gianni ci siamo conosciuti già in età avanzata, io non mi ero voluta sposare prima: avevo avuto un uomo che non mi aveva impedito di continuare a vivere con mia madre, avevo riversato su di lei tutti gli uomini che mi sfioravano e mi proponevano la convivenza o il matrimonio, li dribblavo perché non volevo”.

La coppia aveva quindi fatto una scelta molto precisa per la sua vita, che ha permesso loro di stare l’uno al fianco dell’altra per molti anni: “Gianni era vedovo, con un figlio, e allora abbiamo stabilito di vivere in case separate, ma in realtà stiamo sempre insieme da 26 anni: ci vogliamo un sacco di bene. E ci tengo a dire che ha dieci anni in meno di me”.

L’artista, ospite alla prima puntata de I Migliori Anni del 2024, non ha mai avuto figli: “Non mi sono mai sposata e non ho avuto figli, ma ho avuto i miei nipoti e mia cognata che mi ha accettata come sorella: poi ho conosciuto Gianni nel 1994 e ho trovato un uomo dolcissimo, buonissimo e che non contestava mai niente”.

Perché aveva lasciato la tv

Dopo la scomparsa del suo compagno, Wilma De Angelis aveva deciso di lasciare la tv e di smettere di cantare, nonostante fosse ancora molto richiesta in tantissime trasmissioni televisive. Il dolore per la perdita di Gianni l’ha accompagnata per molti mesi ed è diventato insopportabile proprio perché veniva dal lutto recente per la morte del fratello, avvenuta in seguito a complicazioni legate al Covid. Da qui, la decisione di abbandonare lo spettacolo e stare vicina alla sua famiglia che non l’ha mai lasciata sola, soprattutto nei momenti più difficili.

A distanza di molti mesi, l’artista e conduttrice televisiva ha deciso di trasformare questa grande sofferenza in positività per andare avanti e ritrovare il suo pubblico, che non l’ha mai dimenticata. A Verissimo, aveva raccontato: “Due cose così, una attaccata all’altra, hanno fatto sì che io non volessi più né cantare, né comparire in televisione. Oggi per me è quasi un miracolo essere riuscita a essere qui da te. Ho ritrovato il pubblico, che mi vuole ancora bene”.