Victoria De Angelis, quanto è alta: la passione per i tacchi

Fonte: IPA Victoria De Angelis dei Maneskin

Quanto è alta Victoria De Angelis? La bassista dei Maneskin, la rock band italiana più seguita degli ultimi anni, non svetta per la sua altezza che è di circa 163 cm. Anche per questo motivo la musicista indossa spesso scarpe col tacco: un modo per recuperare qualche centimetro ma anche per creare outfit originali e sensuali, che non passano inosservati. Victoria, nata da padre italiano e madre danese, non si distingue solo per la musica innovativa e moderna con il suo gruppo ma anche per uno stile glamour e ricercato, che cattura immediatamente l’attenzione.

Lo stile di Victoria De Angelis dei Maneskin

Victoria De Angelis dei Maneskin appare sul palco sempre molto sicura di sé ma in realtà come tante ragazze della sua età vive momenti di fragilità e insicurezza. Lo ha spiegato in un’intervista rilasciata ad Elle: “Ho i miei momenti, come ogni adolescente. Un tempo ero più insicura. Trucco e vestiti mi aiutano a sentirmi meglio con me stessa, più figa, ma ho periodi in cui vorrei stare in tuta e basta. In quei casi cerco di darmi forza, ricordare che puoi trascorrere una bellissima giornata anche struccata e coi capelli in disordine”. In barba ai proverbi, l’abito fa il monaco e come ogni donna anche Victoria si sente più sicura con il giusto vestito che mette in risalto la sua bellezza.

“Mi ritengo una persona trasparente, a mio agio con tutti i miei spigoli. Le indosso in scena, trucco e costumi, come le luci e e il palco, contribuiscono a creare un immaginario: ci lavoriamo tanto”, ha rivelato l’amica e collega di Damiano David dei Maneskin. Un vero e proprio lavoro sul look che ha portato la band di X Factor a farsi notare anche all’estero dopo la vittoria al Festival di Sanremo nel 2021.

Fonte: IPA

La beauty routine di Victoria De Angelis dei Maneskin

Non sono tante le dichiarazioni a tema beauty rilasciate da Victoria De Angelis. Quel che è certo è che ha una passione smodata per il trucco incisivo, punk & dark. Nel suo beauty case non mancano mai eyeliner, matita occhi e mascara black. Lo smokey eyes è sicuramente uno dei suoi make up preferiti, che sfoggia spesso durante le esibizioni con i Maneskin ma anche quando partecipa a interviste ed eventi in giro per il mondo.

Fondamentale per Victoria dei Maneskin anche l’allenamento in palestra: la De Angelis si tiene in forma con costanza per non avere problemi di resistenza sul palco. Ha praticato sport fin da bambina, in particolare calcio e skate. “Sono sempre stata un maschiaccio”, ha confessato.