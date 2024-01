Tempo di relax, di amore e di baci per Victoria De Angelis, la bassista dei Måneskin, in compagnia della sua Luna, con cui ormai ha una relazione da tempo. La meta scelta? Le Maldive, tra sole e caldo, snorkeling e passeggiate romantiche sulla spiaggia. Su Instagram, la De Angelis ha condiviso alcuni scatti per i suoi numerosi follower (tra cui un topless, ma ormai siamo abituate ai suoi inni alla libertà).

Victoria De Angelis in vacanza con Luna: foto e dettagli

Non è un mistero: dopo anni di tour, di album, di singoli e di successi ottenuti in giro per il mondo, i Måneskin si sono momentaneamente fermati. Tanto che si è mormorato addirittura di un loro scioglimento. In realtà, si stanno semplicemente godendo il meritato riposo: dalla vittoria di Sanremo in poi, per loro si è verificata un’escalation di trionfi, anche complice l’Eurovision Song Contest, dove sono riusciti ad arrivare primi. Dopo il tour mondiale, i membri della band, composta dal frontman Damiano David, dal chitarrista Thomas Raggi, dal batterista Ethan Torchio e da Victoria (al basso), si sono fermati, facendo un po’ il punto della situazione.

Per Victoria in particolare, è giunto il momento di staccare la spina da tutto e da tutti, volando alle Maldive, dove si trova insieme alle sue amiche e alla fidanzata Luna Passos. La De Angelis ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale e ben poche volte ha parlato del suo orientamento. “Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una donna è stato un po’ disorientante. Per la società essere etero è la norma e quindi uno spesso si incasella in quel modo, privandosi di vivere sfumature e sfaccettature diverse dell’amore”. Su Instagram, ha condiviso un carosello di scatti splendidi, tra baci, topless, sole e tanto relax. “Mi sono quasi abbronzata”, ha scritto in inglese, ironizzando sulla propria carnagione. E ovviamente nel carosello è presente anche la sua Luna.

Il futuro da DJ

Anche in questo caso dobbiamo dire che non è un mistero. Per la De Angelis, infatti, non esistono solo i Måneskin. Del resto, ha iniziato a suonare il basso sin da bambina, e la musica è sempre stata nel suo percorso. Ma anche in veste di DJ, ruolo in cui è richiestissima. Dopo la conclusione del tour, sarebbero previste ben 100 date, come anticipato dal settimanale Chi. Si parla addirittura di 180 date per alcuni club esclusivi, ma è quasi certa la presenza dei Måneskin ad alcuni dei festival musicali più esclusivi in Europa.

Lo stesso destino tocca Damiano David, che non ha del tutto escluso la possibilità di avviare in parallelo una carriera da solista. “Quindi pensare che un giorno potrei avere un progetto solista è una cosa che… be’, che mi spaventa parecchio. Solista significa anche essere da soli”, ha spiegato nel video The Allison Hagendorf Show. In ogni caso, almeno per il momento, è giusto che i membri della band si riposino, per ripartire più carichi di prima e trovare l’ispirazione e la creatività per nuovi singoli e album.