Qual è il futuro dei Måneskin: si sciolgono? Non ne hanno intenzione, ma Damiano David e Victoria De Angelis avrebbero dei progetti in cantiere

L’argomento “scioglimento” riguarda, prima o poi, tutte le band. E ora se ne discute anche per i Måneskin, il gruppo che è riuscito a imporsi sul panorama musicale mondiale, dopo la vittoria a Sanremo e all’Eurovision Song Contest. Ma quali sono i progetti per il futuro? Davvero la band potrebbe sciogliersi? Per fortuna, non è così. Tuttavia, non vuol dire che ciascuno dei componenti non possa mettersi alla prova con qualcosa di diverso dal solito.

Il futuro dei Måneskin

Nessuno dei componenti ha la minima intenzione di lasciare il gruppo. A dicembre si è concluso il tour mondiale, dove hanno raggiunto un successo stratosferico. In questi ultimi anni, Damiano David, Ethan Torchio, Victoria De Angelis e Thomas Raggi non si sono mai fermati, praticamente. Eppure, in sottofondo, si è mormorato di uno scioglimento della band. Perché? Dopo un’intervista al frontman, Damiano ha ammesso di non escludere, in futuro, un album da solista.

A confermare l’intenzione della band di rimanere unita e solida è stato il settimanale Chi. Indubbiamente, dopo anni di concerti in giro per il mondo, un tour mondiale, lanci di album e singoli, è tempo di fermarsi per un po’. Ma una pausa non significa necessariamente la fine, anzi: il modo migliore per coltivare la creatività, riposarsi e tornare più forti di prima.

La carriera da solista di Damiano David

Lo stop, tuttavia, non riguarda alcuni dei membri della band. Il frontman della band, Damiano David, non ha del tutto escluso la possibilità di lanciarsi in un’avventura da solista. Nel corso del video The Allison Hagendorf Show, ha detto: “Perché no? Penso che potrebbe essere una cosa molto positiva, come anche completamente distruttiva. In ogni caso, quello che conta è la band, essere in armonia tra di noi, perché è grazie a loro se oggi ho quello che ho”.

Ha aggiunto: “I Måneskin sono le mie fondamenta, sono da dove vengo e dove sono cresciuto come artista. Soprattutto, però, sono tre persone che mi hanno sempre supportato, e che sono state letteralmente dietro di me sul palco. La band è un po’ come uno scudo, per me. Se sbaglio, se inciampo, ci saranno loro a salvarmi. Se inciampano loro, ci sono io a tirarli su. Quindi pensare che un giorno potrei avere un progetto solista è una cosa che… be’, che mi spaventa parecchio. Solista significa anche essere da soli”. Dalle parole di David traspare tutta la sua devozione verso gli altri membri della band: i Måneskin non sono “colleghi”, ma veri e propri amici che hanno condiviso (e realizzato) un sogno.

I progetti di Victoria De Angelis

Oltre a David, anche Victoria De Angelis potrebbe momentaneamente mettere da parte il basso per avviare una carriera da deejay. Non c’è nulla di ufficiale, ma potrebbe avere già in programma 180 date per alcuni club. Non rimane che attendere, tuttavia, le parole ufficiali dei componenti dei Måneskin. In ogni caso, la band dovrebbe partecipare ad alcuni festival europei nel 2024. Nessuna intenzione di sciogliersi, dunque, ma di ritagliarsi dei momenti per se stessi: per crescere, per maturare.