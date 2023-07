Victoria De Angelis, il topless di fine luglio su Instagram

Fonte: IPA Victoria De Angelis, 10 look che hanno fatto la storia (con annesso scalpore)

Topless di fine luglio? Sì, grazie. Per Victoria De Angelis, il #freethenipple non è una novità. La bassista dei Måneskin ha spesso condiviso foto senza bra, e questa è una vera e propria tendenza. Ovviamente, per superare la censura di Instagram, sì alle stelline. “Ciao ciao”, ha scritto a corredo dello scatto, che ha ottenuto quasi 700.000 interazioni in nemmeno un giorno dalla pubblicazione su Instagram.

Victoria De Angelis in topless su Instagram: la foto

Reduce dai concerti di San Siro e di Roma – la Capitale ha avvolto i Måneskin in un abbraccio indimenticabile – Victoria De Angelis ha condiviso qualche scatto in puro relax sui social, esattamente a St Martin Island. Per lei, tra l’altro, è un’estate al bacio: con la sua Luna, è sempre insieme, e sono state sorprese in giro tra teneri abbracci e baci passionali.

Tra un concerto e un altro, c’è sempre spazio per un po’ di tranquillità: momenti di stop indispensabili per ricaricare le pile e per continuare a essere animali da palcoscenico. Un bagno al mare è quello che ci vuole per rimettersi in sesto, e Vic è una grande fan del topless. Da tempo, infatti, sostiene fermamente il Free the Nipple, e il topless è sempre stato considerato come un gesto avanguardistico.

Free the Nipple, molto più di una tendenza: cos’è e significato

Abbiamo ampiamente parlato dei nude look: tra trasparenze e dettagli strategici, sono sempre di più le star e le vip che si mostrano in totale libertà. Proprio nelle collezioni Primavera Estate 2023, abbiamo assistito a un grande cambiamento e stacco rispetto al passato. Le trasparenze sono ovunque, non solo sulle passerelle o sui social network: sempre di più, ci sentiamo libere di poter esprimere il nostro stile senza pregiudizi o veti.

Sulla filosofia del vedo/non vedo, è proprio il seno a essere diventato protagonista. Un tempo sarebbe stato “sconveniente” pubblicare determinate foto – senza considerare la tempesta mediatica che ne sarebbe scaturita. Oggi, però, scatti come il topless ci lasciano totalmente indifferenti. Un segno dei tempi che cambiano, che avanzano, in un futuro più libero. Un futuro dove i diritti femminili sono totalmente rivendicati.

Per la prima volta si è parlato di Free the Nipple nel 2012: alla base di tutto, la domanda che tutti si pongono è “perché operare una differenza tra capezzolo maschile e femminile”? E Victoria De Angelis è una delle artiste più impegnate in questo movimento, tanto che non si è mai creata minimamente problemi nel condividere alcuni scatti sui social.

Le celebrities in topless

Tutte amano il topless, alla fine: ricordiamo quello di fine estate di Ilary Blasi? O ancora il topless di Cristina Marino, nelle foto scattate dal marito Luca Argentero? Ecco, tra chi sostiene apertamente il topless e chi sceglie di indossare un cardigan senza reggiseno – e quante critiche per Aurora Ramazzotti – sono sempre di più le star che sposano la causa. Fieramente. Non solo in Italia, ma anche all’estero, da Bella Hadid a Kendall Jenner. Per non menzionare Emily Ratajkowski, che insieme a Heidi Klum è la regina dei nude look.