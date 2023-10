Fonte: IPA Victoria De Angelis, 10 look che hanno fatto la storia (con annesso scalpore)

Fermi tutti: Damiano David e Victoria De Angelis in versione cowboy sono a dir poco pazzeschi. A condividere le foto su Instagram è stato il frontman dei Måneskin: una mise di certo particolare, con il cappello tipico e non solo. Sono anche reduci dall’ennesimo successo: agli MTV Ema 2023, la band romana ha portato a casa ben 4 candidature.

Damiano David e Victoria De Angelis, look da cowboy su Instagram

Non possiamo dire null’altro se non “pazzeschi”. I Måneskin sono ormai da record, e lo stanno dimostrando sempre di più. Il successo, però, non ha cambiato in alcun modo la band romana: una parte di loro è rimasta su quel marciapiede per le vie di Roma, dove tutto è ufficialmente iniziato. Su Instagram, sono moltissimi gli scatti che li ritraggono in modi alternativi. Come dimenticare, del resto, le foto di Victoria De Angelis, come il bikini di fine luglio?

L’estate è ormai passata: le temperature sono ancora gentili, sì, ma è tempo di proporre nuovi look. Come in versione cowboy: “I cappelli da cowboy sono sexy”, ha scritto Damiano David su Instagram, condividendo alcune foto insieme a Victoria. David ha sfoggiato un gilet, pantalone beige e classica cintura in vita; la De Angelis, invece, un top in jeans che lascia scoperta la parte superiore (dove sono presenti gli immancabili cuoricini a coprire le nudità).

Damiano David parla del successo dei Måneskin

Dopo la rottura con Giorgia Soleri, Damiano David è ormai (ufficialmente) uno degli scapoli più ambiti. Il classico rocker, ma anche il ragazzo della porta accanto. Si è discusso di una sua presunta relazione con Martina Taglienti, ma non c’è ancora l’ufficialità in merito. Sulla Soleri, durante un’intervista a Passa dal BSMT, ha detto: “Penso che sarebbe andata in maniera molto diversa. Probabilmente sarei morto”. Sì, ha detto proprio così.

Riferendosi al successo ottenuto con i Måneskin, la Soleri è stata per lui un vero e proprio punto di riferimento che lo ha aiutato a non perdere la bussola, a rimanere con i piedi per terra. E la band ha un unico segreto. “Siamo tutti e quattro in grado di esistere da soli e questo ci rende un buon nucleo. Ci sono differenze estreme fra di noi a livello di gusti musicali”. Ma David, nonostante gli eventi, i concerti in giro per il mondo e la partecipazione ai festival più importanti, considera sempre Sanremo il punto più alto della sua carriera.

“Io lo guardavo con la mia famiglia, mai avrei pensato di andarci, figuriamoci di vincerlo”. Eppure, è successo davvero. E da allora nulla è stato più uguale, anche perché sono riusciti a conquistare l’Eurovision Song Contest, ottenendo un successo internazionale. Non sorprende, dunque, che per gli MTV Ema 2023 siano riusciti a collezionare l’ennesimo record: oltre alla candidatura come miglior artista italiano del momento (insieme ad Annalisa, Lazza, The Kolors ed Elodie), sono candidati per le categorie Best Rock, Best Group e Best Live. Cosa porteranno a casa? Nel 2021, del resto, hanno già conquistato la categoria Best Rock. E chissà se riusciranno nell’impresa anche stavolta.