È ufficiale: sono uscite le nomination per gli MTV EMA 2023, per la gioia degli amanti della musica internazionale e non. Anche quest’anno le categorie sono moltissime, e tra i candidati possiamo scorgere alcuni dei cantanti e delle band più amanti degli ultimi tempi, anche in più di una categoria.

“MTV EMA 2023”: le nomination

È tutto pronto per i prossimi MTV EMA 2023 che si terranno a Parigi il 5 novembre. L’evento musicale ha annunciato i candidati delle categorie, decretando Taylor Swift regina indiscussa delle nomination, con ben sette candidature. Si difendono bene anche Olivia Rodrigo, Miley Cyrus e Nicki Minaj, con sei e quattro nomination.

Per quanto riguarda l’Italia, teniamoci pronti a un quintetto da far girare la testa. Annalisa, Lazza, The Kolors, Elodie e i Maneskin sono pronti a contendersi il premio per il miglior artista italiano del momento. La band rock capitanata da Damiano David può già ritenersi molto soddisfatta, considerando le quattro candidature ottenute, che regala loro un nuovo record italiano: si contenderanno un premio anche nelle categorie Best Rock, Best Group e Best Live.

Ecco le altre categorie in gara:

Best Song

Doja Cat – Paint The Town Red

Jungkook feat. Latto – Seven

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Rema, Selena Gomez – Calm Down

Best Video

Cardi B feat. Megan Thee Stallion – Bongos

Doja Cat – Paint The Town Red

Little Simz – Gorilla

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Best Artist

Doja Cat

Miley Cyrus

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift

Best Collaboration

Central Cee x Dave – Sprinter

David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray – Baby Don’t Hurt Me

KAROL G, Shakira – TQG

Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage – Creepin’

PinkPantheress, Ice Spice – Boy’s a Liar Pt. 2

Rema, Selena Gomez – Calm Down

Best new

Coi Leray

FLO

Ice Spice

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

Best Pop

Billie Eilish

Dua Lipa

Ed Sheeran

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Best Afrobeats

Asake

Aya Nakamura

Ayra Starr

Burna Boy

Davido

Rema

Best Rock

Arctic Monkeys

Foo Fighters

Maneskin

Metallica

Red Hot Chili Peppers

The Killers

Best latin

Anitta

Bad Bunny

KAROL G

Peso Pluma

ROSALÍA

Shakira

Best K-Pop

FIFTY FIFTY

Jungkook

NewJeans

SEVENTEEN

Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER

Best Alternative

Blur

Fall Out Boy

Lana Del Rey

Paramore

Thirty Seconds To Mars

YUNGBLUD

Best Electronic

Alesso

Calvin Harris

David Guetta

Swedish House Mafia

Peggy Gou

Tiësto

Best Hip Pop

Cardi B

Central Cee

Lil Wayne

Lil Uzi Vert

Metro Boomin

Nicki Minaj

Travis Scott

Best R&B

Chlöe

Chris Brown

Steve Lacy

Summer Walker

SZA

Usher

Best Live

Beyoncé

Burna Boy

Ed Sheeran

Maneskin

SZA

Taylor Swift

The Weeknd

Best push

November 2022: Flo Milli

December 2022: Reneé Rapp

January 2023: Sam Ryder

February 2023: Armani White

March 2023: FLETCHER

April 2023: TOMORROW X TOGETHER

May 2023: Ice Spice

June 2023: FLO

July 2023: Lauren Spencer Smith

August 2023: Kaliii

September 2023: GloRilla

October 2023: Benson Boone

Biggest Fans

Anitta

Billie Eilish

BLACKPINK

Jungkook

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Selena Gomez

Taylor Swift

Best Group

aespa

FLO

Jonas Brothers

Maneskin

NewJeans

OneRepublic

SEVENTEEN

TOMORROW X TOGETHER

Best Italian Act

Annalisa

Elodie

Lazza

Måneskin

The Kolors

“MTV EMA 2023”, un nuovo record per i Maneskin

Anche gli MTV EMA 2023 si aggiungono alla quantità di vittorie e successo che i Maneskin stanno collezionando da quando hanno ottenuto il secondo posto a X Factor 2017. Poi la vittoria di Sanremo, l’Eurovision e tutti i tour internazionali che li stanno consacrando i campioni indiscussi del Rock italiano, che piace anche oltreoceano. Non sappiamo cosa succederà al prossimo evento di MTV, ma sicuramente queste quattro nomine sono un’ulteriore conferma che il Rock non è morto e che anche in Italia sappiamo farlo molto bene.

“MTV EMA 2023”: dove vederli e come votare

La premiazione degli MTV EMA 2023 sarà a Parigi il 5 novembre. Per chi di noi non avrà la fortuna di poterli vedere dal vivo, l’evento verrà trasmesso live a partire dalle 19 con un Pre Show. Alle 20.00, potremo seguire il Live Show sui canali Sky 131,132 e 704, su VH1, Comedy Central e in streaming su Now. Non ci resta che votare tutti i nostri cantanti preferiti sul sito ufficiale degli MTV EMA: le votazioni saranno aperte fino alle ore 23:59 del 31 ottobre.