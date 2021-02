Kate Middleton, il momento buio di William e come l’ha salvato

editato in: da

Kate Middleton: capelli lisci e golf grigio

Kate Middleton ha salvato William da uno dei momenti più difficili della sua vita. A svelarlo è Angela Levin, biografa reale che conosce bene i retroscena legati all’esistenza del primogenito di Carlo e Diana. Secondo quanto spiegato dalla giornalista, l’incontro del principe con Kate ha rappresentato un punto di svolta in un periodo in cui si sentiva perso.

All’epoca William stava ancora facendo i conti con il dolore per la perdita di Lady Diana. Era impegnato a difendere il fratello Harry (che per anni ha tentato di nascondere e contrastare quella sofferenza) e al tempo stesso a seguire le regole imposte dal suo ruolo nella Royal Family. L’incontro con Kate, avvenuto all’Università, sarebbe stato salvifico. “Quando l’ha conosciuta, il principe stava attraversando un momento difficile – ha raccontato la Levin -. Per lui non è stato semplice uscire da una famiglia disfunzionale, perdendo presto la madre”.

Era il 2002 quando Kate Middleton e William si incontrarono per la prima volta a una sfilata di beneficienza. Lei, che anni dopo sarebbe diventata duchessa di Cambridge, scelse di indossare in passerella un abito molto sensuale che attirò da subito l’attenzione del principe. “È davvero sexy”, avrebbe esclamato lui in quell’occasione. Quella sfilata fu fondamentale e segnò l’inizio di una love story da favola. Con il tempo Kate è diventata la complice perfetta di William, aiutandolo ad affrontare i doveri derivanti dalla sua posizione nella famiglia reale. “Lei lo ha incoraggiato, aiutandolo a trovare una propria identità attraverso cose che lo appassionassero, che lo facessero sentire importante – ha svelato l’esperta -. Quindi non doveva solo tagliare nastri ad eventi istituzionali”.

Con il tempo, William ha superato il dolore per la perdita di Diana e ha costruito con la Middleton una famiglia. “Kate lo ha presentato presto ai suoi genitori, facendogli vivere un clima diverso da quello di Palazzo. L’ha aiutato insomma a sentirsi un marito e un papà”. Così tanto che i due, secondo alcune indiscrezioni, avrebbero progettato l’arrivo del quarto figlio. L’annuncio avrebbe spinto la Regina a sollevare qualche dubbio a causa della mole di lavoro che aspetta la coppia nei prossimi mesi. A breve infatti i Cambridge dovranno affrontare nuovi impegni e appuntamenti importanti. Accanto a loro, con molta probabilità, ci sarà anche Harry, deciso a tornare a Londra dopo una lunga assenza, mentre Meghan Markle avrebbe già declinato l’invito di Sua Maestà.