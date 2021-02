Kate Middleton e William verso il quarto figlio. La Regina “preoccupata”

editato in: da

Kate Middleton, il segreto delle borse che dovremmo copiare

Kate Middleton e William sarebbero pronti per il quarto figlio, ma la notizia di un nuovo royal baby avrebbe reso la Regina piuttosto preoccupata. A svelarlo è Us Magazine, secondo cui i Cambridge starebbero progettando l’arrivo di un altro figlio dopo George, Charlotte e Louis. In passato Kate non aveva mai nascosto la volontà di allargare ulteriormente la famiglia, ma i suoi sogni si erano scontrati con il netto rifiuto di William.

“Ci ha messo un po’ a convincere il marito, che si sentiva sopraffatto dall’idea del quattro figlio – ha spiegato una fonte, secondo cui, William alla fine avrebbe ceduto -. Si è lasciato contagiare dall’entusiasmo della moglie. William adora l’ambiente familiare sereno e sicuro, che lui da bambino non ha mai avuto, in cui stanno crescendo i suoi figli. Perciò si è detto: “Perché non allargare la famiglia?”. E ora guarda con gioia al futuro”. L’aumento degli impegni reali, legato all’addio di Meghan Markle e Harry alla Corona, e la pandemia, avevano messo il progetto di Kate Middleton in un angolo, ma ora la duchessa sarebbe pronta a diventare mamma per la quarta volta.

“Stanno cercando il figlio numero 4 – ha confermato l’insider -. Kate ha sempre sognato di avere quattro bambini. Ma la pandemia da coronavirus l’aveva resa titubante. Ora però, con i vaccini, si intravede la luce alla fine del tunnel. E ad aprile George e Charlotte dovrebbero tornare a scuola. La duchessa, perciò, adesso è pronta a riprovare”. Il desiderio di Kate sarebbe quello di regalare una sorellina a Charlotte. “Ha un legame strettissimo con sua sorella Pippa. La duchessa sogna che anche Charlotte abbia una sorellina con cui crescere e su cui poter sempre contare”.

La quarta gravidanza dunque sarebbe stata pianificata da William e Kate Middleton che avrebbero avvertito già anche la Regina. The Queen, ha da poco accolto in famiglia il figlio di Eugenia di York, si sarebbe mostrata da subito entusiasta ma anche “un po’ preoccupata”. Il motivo? Teme che i Cambridge si potrebbero affaticare troppo, fra gli impegni privati e quelli pubblici legati al loro ruolo, sempre più importante, nella Royal Family. La duchessa infatti avrebbe informato Sua Maestà della scelta di non assumere un’altra tata per prendersi cura dei figli quando arriverà il quarto royal baby.