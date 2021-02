Eugenia di York felice, lascia l’ospedale e torna a casa con il figlio

editato in: da

Eugenia di York incinta del primo figlio

Eugenia di York è finalmente diventata mamma. Il 9 febbraio, infatti, ha dato alla luce il suo primo figlio: un maschietto. E, mentre tutti si stanno ancora chiedendo che nome sceglierà per il suo bambino, la Principessa ha fatto la sua prima apparizione dopo il parto.

La secondogenita di Sarah Ferguson e del Principe Andrea, Duca di York e terzo figlio della Regina, ha infatti lasciato l’ospedale dove ha dato alla luce il suo bambino. Con lei, ovviamente, il piccolo, che è in perfetta salute e che si appresta a godere delle attenzioni dei suoi familiari, e il marito Jack Brooksbank.

All’uscita dal The Portland Hospital, i neogenitori sono stati accolti da una fornita schiera di fotografi, speranzosi di poter vedere e immortalare il bambino per la prima volta. Eugenia e Jack sono stati, però, molto protettivi, proteggendo il loro primo figlio. Probabilmente, la loro intenzione è quella di presentarlo ufficialmente in un’altra occasione.

Una cosa, però, non è passata inosservata: la felicità di Eugenia. Radiosa come non mai, ha salutato i fotografi sorridendo. Per tornare a casa, la Principessa ha scelto un look comodo, ma di classe. Ha, infatti, indossato un vestito scozzese e, per proteggersi dal freddo, un cappotto color beige.

Visibilmente soddisfatto anche il marito Jack, che si è messo alla guida dell’auto e ha condotto la sua famiglia a casa. Eugenia, invece, ha preferito sedersi sui sedili retrostanti, al fianco del seggiolino, per proteggere il suo primogenito da eventuali dissesti della strada e da sguardi indiscreti.

Se la gioia dei due è innegabile, sono tante le curiosità che Jack e Eugenia non hanno ancora soddisfatto. Innanzitutto, è ancora impossibile conoscere il nome del bambino. Da tradizione, d’altronde, i membri delle Famiglie Reali lasciano sempre trascorrere un po’ di tempo prima di rivelare la loro decisione. Ancora non è nota, inoltre, qual è la dimora in cui la nuova famiglia si è recata per trascorrere i primi giorni insieme: Kensington Palace o il Frogmore Cottage, la vecchia residenza del Principe Harry e di Meghan Markle?

A breve Eugenia e il marito Jack dovranno, quindi, rivelare l’attesissimo nome scelto per il loro bambino che, pur non ricevendo nessun titolo reale, è il nono pronipote della Regina Elisabetta. La Principessa sarà riuscita a soddisfare le aspettative della nonna?