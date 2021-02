Eugenia di York mamma: il parere della Regina sul nome del bebè

editato in: da

Eugenia di York è da poco diventata mamma di un bellissimo maschietto, come lei stessa ha annunciato su Instagram subito dopo la nascita. Ed è già partito il toto nome: come si chiamerà il primogenito della Principessa? Secondo alcuni esperti, è possibile che la Regina Elisabetta II abbia influenzato la scelta dei neogenitori.

Come sempre accade quando nasce un Royal Baby, i sudditi non possono far altro che attendere con ansia di scoprire quale sarà il suo nome. Da tradizione, i membri della Famiglia Reale lasciano passare un po’ di tempo prima di rivelare pubblicamente la loro scelta. E anche se negli ultimi anni questo lasso di tempo si è fatto sempre più breve (basti pensare che la Regina Elisabetta ha annunciato il nome del figlio Carlo dopo un mese, mentre Lady Diana lo ha fatto il giorno stesso della nascita di Harry), Eugenia non sembra aver alcuna intenzione di infrangere il protocollo.

Il suo bambino è venuto al mondo nella mattina del 9 febbraio 2021, come si legge nel post che la Royal Family ha condiviso su Instagram per dare la lieta novella. Tra i nomi più gettonati per il neonato ci sono Arthur e James, che tradizionalmente appartengono alla Famiglia Reale, ma anche Philip – un omaggio al Principe Filippo, che quest’anno compirà 100 anni. Tuttavia, non è da escludere che la Principessa e suo marito Jack Brooksbank possano decidere di allontanarsi dalle scelte più comuni, in linea con le loro numerose scelte “audaci” rispetto a quello che impone l’etichetta reale.

L’esperta Jennifer Moss, si legge sull’Express, ha però ipotizzato come la Regina Elisabetta II potrebbe aver influenzato Eugenia e Jack nella scelta del nome. Sebbene la decisione finale spetti sempre alla mamma e al papà, Sua Maestà avrebbe comunque una sorta di ‘potere di veto’. Da tradizione, la Regina è la prima ad essere informata del nome del bebè, e secondo la Moss è possibile che la sua mancata approvazione spinga i genitori a cambiare idea.

In realtà, ciascun Royal Baby ha più di un nome: se pensiamo ai figli di William e Kate, ricorderemo che si chiamano George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana e Louis Arthur Charles. Quindi è possibile che la Principessa Eugenia approfitti di questa tradizione per introdurre un nome più originale, accostandolo ad altri due molto più classici.