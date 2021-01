Kate Middleton e William, nuovo cucciolo in famiglia

editato in: da

Kate Middleton e William hanno intenzione di allargare la famiglia, ma al momento non c’è nessuna gravidanza in vista. Anche se in effetti sta per arrivare un nuovo cucciolo. Si tratta di un tenerissimo Cocker Spaniel che i Duchi di Cambridge si apprestano ad adottare per la gioia dei tre figli, George, Charlotte e Louis.

Lo scorso novembre William e Kate avevano annunciato la scomparsa del loro amato cane, Lupo, ma adesso i casa Cambridge c’è un nuovo amico a quattro zampe. Si tratta di un dolcissimo cucciolo di 8 mesi, un Cocker Spaniel nero, regalo di James Middleton, fratello della Duchessa.

Il cagnolino è arrivato ad Anmer Hall, nel Norfolk, prima che morisse Lupo. E ora ha conquistato il cuore di tutta la famiglia, come ha rivelato un amico al Mail on Sunday: “Il nuovo cucciolo è adorabile e tutta la famiglia è entusiasta”. Il Cocker è un ottimo compagno di giochi per i tre Royal Baby che sono tornati a vivere in campagna durante le vacanze di Natale e sono rimasti lì a causa del lockdown e proprio nella magione immersa nel verde hanno festeggiato il compleanno della mamma.

La fonte vicina alla coppia ha raccontato che William e Kate sperano che il nuovo arrivato abbia lo stesso buon carattere di Lupo. “La morte di Lupo li ha distrutti, come capirà qualsiasi proprietario di cani, ma hanno preso il nuovo cucciolo prima che morisse. Si sperava che un cane più giovane avrebbe dato a Lupo un po’ di compagnia e vitalità”.

Nel 2011, Ella, la cagnolina di James Middleton ebbe dei cuccioli. Luna rimase con James che regalò a Kate Lupo nel 2012 quando William si trovava impegnato come pilota di elisoccorso nelle Falklands.

La scorsa estate Luna ha avuto sei cuccioli e James ne ha voluto regalare uno a Lady Middleton. Ovviamente hanno aiutato nella scelta George e Charlotte, probabilmente Louis era troppo piccolo per partecipare alla decisione. In ogni caso, a distanza di mesi, pare che i Royal Baby non abbiano ancora trovato un accordo sul nome da dare al loro nuovo compagno di giochi.

Quando sono nati, James Middleton ha condiviso su Instagram delle foto che lo immortalavano con la fidanzata Alizee Thevenet e i sei piccoli Cocker, tra questi c’è il cucciolo di Kate e famiglia. Il fratello della Duchessa ha venduto gli altri cagnolini e il ricavato è andato alla associazione benefica, Pets As Therapy.

La passione per i cani accomuna tutta la Famiglia Reale, soprattutto la Regina che si è circondata di Corgi da quando aveva 18 anni. Recentemente le è morto Vulcan, ora è rimasta solo Candy a farle compagnia.