Kate Middleton e William, su Instagram il dolore per la morte del cane: “Ci mancherà”

Kate Middleton e il Principe William hanno dato l’ultimo saluto a Lupo, il loro amato cane che da tempo era ormai membro a tutti gli effetti della loro splendida famiglia. Sul profilo Instagram della coppia, è arrivato l’annuncio che ha scosso gli animi e lasciato un grande dolore in tutti coloro che seguono con affetto la Royal Family.

“Purtroppo lo scorso fine settimana il nostro amato cane Lupo è morto. È stato al centro della nostra famiglia per nove anni e ci mancherà moltissimo” – con queste poche parole, che accompagnano una bellissima foto del cocker spaniel, Kate e William danno sfogo alla loro sofferenza per la dolorosa perdita, rendendo omaggio al fedele amico a quattro zampe che ha tenuto loro compagnia per molti anni.

Lupo era arrivato a Kensington Palace nel dicembre 2011, un dolcissimo regalo di Natale proveniente da una cucciolata di cocker spaniel appartenente a Carole Middleton, la mamma di Kate. Grande amante di questa razza, la donna aveva deciso di omaggiare sua figlia e il Principe William di uno splendido cucciolo tutto nero, al quale hanno dato un nome italiano, Lupo. Il piccolo era arrivato a portare gioia nei loro cuori due anni dopo la scomparsa di Widgeon, il bellissimo black labrador appartenuto a William fino al 2009.

Pare che a battezzarlo con questo dolce nome fosse stata proprio Kate, in onore della bisnonna paterna Olive Christiana Lupton: lo stemma di famiglia rappresentava proprio un lupo. Per anni ha tenuto compagnia alla Famiglia Reale, ed è stato lui ad accogliere festosamente i piccoli George, Charlotte e Louis. I tre Principini sono cresciuti imparando ben presto ad amare gli animali, proprio grazie alla presenza di Lupo: indimenticabile la foto del primogenito seduto su un plaid all’aperto, accanto al bellissimo cocker spaniel.

È stato a tutti gli effetti un membro della famiglia, amatissimo sino all’ultimo suo istante di vita, e oggi lascia un indelebile ricordo in Kate e William. Addirittura, Lupo alcuni anni fa ha ispirato una serie di libri per bambini intitolata The Adventures of Lupo the Royal Dog, scritta da Aby King: qui fa la sua comparsa anche il welsh corgi della Regina Elisabetta II, uno dei suoi fedeli amici a quattro zampe.

Perché l’amore per i cani è decisamente una caratteristica di famiglia: Sua Maestà ha sempre avuto i suoi splendidi corgi accanto, e solo un paio d’anni fa ha pianto la scomparsa dell’amato Willow, l’ultimo erede della cagnolina Susan, la prima che la Regina abbia mai avuto (aveva appena 18 anni).