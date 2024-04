Fonte: iStock Photo I libri da leggere a maggio: otto titoli imperdibili

Esiste una pratica quotidiana in grado di allentare lo stress, di nutrire la mente e di aiutarci a prendere le distanze dagli impegni per qualche ora. Basta aprire un libro e immergersi nella sua stori, infatti, per raggiungere luoghi lontani, per sperimentare sulla propria pelle altre vite, per vivere viaggi e avventure.

Non c’è il momento perfetto per leggere un libro, perché la verità è che ogni momento è quello buono. Un romanzo permette di viaggiare senza dover partire, aiuta a staccare per qualche ora quando si è stressati, è il perfetto compagno quando si ha voglia di dedicarsi del tempo.

Leggere, anche solo qualche pagina al giorno, aiuta moltissimo e – piano piano – diventa quell’abitudine sana alla quale è impossibile rinunciare. Con la bella stagione, poi, lo si può fare all’aria aperta durante una gita, una sosta in un parco, oppure sulla spiaggia.

L’elenco dei libri imperdibili da leggere a maggio, per vivere avventure indimenticabili ovunque voi siate: da misteri da risolvere, storie d’amore che fanno battere il cuore, fino a riflessioni importanti e avventure.

Un animale selvaggio di Joel Dicker

Ci sono autori che sono delle garanzie: difficile che possano sbagliare un romanzo. In questo gruppo di geni con la penna in mano vi è Joel Dicker che, con i suoi gialli, riesce a tenere noi lettori con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. Cosa che promettere di fare anche con Un animale selvaggio, pubblicato di recente da La nave di Teseo. L’autore mantiene costante l’attenzione del lettore, tessendo una trama che si dipana creando una tensione e una suspense perfetti. È il romanzo per chi cerca thriller indimenticabili e per chi ha amato, ovviamente, La verità sul caso Harry Queber, libro da cui è stata tratta la serie con Patrick Dempsey.

Offerta Un animale selvaggio di Joel Dicker Il nuovo imperdibile thriller dell’autore di La verità sul caso Harry Queber

Una festa in nero di Alice Basso

Una penna intelligente, ironica, capace di creare personaggi indimenticabili. Alice Basso è un’autrice che regala ai suoi lettori storie incredibili: lo è stata con la serie dedicata a Vani Sarca, ha ribadito la sua bravura in quella che vede come protagonista Anita Bo. Con Una festa in nero ci troviamo nella Torino del 1935 insieme a una protagonista molto moderna e che fa cose “proibite”… un romanzo adatto a chi cerca storie ambientate nel passato, personaggi delineati talmente bene da diventare tridimensionali e uno stile vivace e accattivante. La serie è composta da cinque libri pubblicati da Garzanti.

Offerta Una festa in nero di Alice Basso L’ultimo romanzo della serie che vede come protagonista Anita Bo

Nella casa dei segreti di Freida McFadden

Colpi di scena, misteri da risolvere e la voglia di arrivare alla parola fine per capire ogni cosa. La protagonista di Nella casa dei segreti di Freida McFadden – Newton Compton Editori – ha trovato un ottimo lavoro per un uomo ricco, un impiego perfetto, se non fosse che c’è qualcosa di strano in quella casa. Come il fatto di non dover disturbare la moglie di lui, molto malata e che non esce dalla stanza degli ospiti. Cosa si nasconde davvero dietro quella porta? Il libro giusto per chi è alla ricerca di colpi di scena.

Offerta Nella casa dei segreti di Freida McFadden Un thriller che non si può smettere di leggere

Un uomo da conquistare di Julia Quinn

Cambiamo genere con una lettura che va assolutamente recuperata (o rifatta) proprio nel mese di maggio. Stiamo parlando di Un uomo da conquistare di Julia Quinn (Mondadori), che coincide con la trama della terza stagione di Bridgerton, la cui prima parte è in programma a partire dal 16 maggio su Netflix. Si tratta di un romance storico, ambientato nel periodo della Reggenza, che ci regala la perfetta storia d’amore tra due amici: Colin e Penelope. Da leggere prima (o durante) la visione della serie.

Offerta Un uomo da conquistare di Julia Quinn Un romanzo rosa storico perfetto per le più romantiche

L’altra sposa di Catharina Maura

Proviamo a pensare a cosa potrebbe accadere se ci trovassimo a dover sposare l’uomo con cui è fidanzata nostra sorella. Strano vero? Ma in realtà è proprio quello che accade a Raven, protagonista di L’altra sposa di Catharina Maura. Le due famiglie degli sposi, infatti, hanno stretto un accordo e, dal momento che Hannah Du Pont non si è presentata all’altare, è lei a dover percorrere la navata. Ma se un legame nato per convenienza, diventasse qualcosa di più? L’altra sposa di Catharina Maura, pubblicato da Magazzini Salani, è il romanzo romantico da leggere se si cercano storie intriganti.

Il fabbricante di lacrime di Erin Doom

Il romanzo è già uscito da tempo ed è un vero e proprio bestseller, ma se siete tra le poche a non averlo ancora letto questo è il momento giusto per farlo. Infatti, è da poco arrivato su Netflix il film tratto da Il fabbricante di lacrime di Erin Doom (Salani). Protagonisti sono un ragazzo e una ragazza cresciuti nello stesso orfanotrofio. Tra loro riuscirà a scattare l’amore? Si tratta di un libro young adult che parla del primo amore. Per chi cerca emozioni potenti e vuole leggere il libro prima di vedere il film.

Offerta Il fabbricante di lacrime di Erin Doom Un romanzo bestseller da leggere prima di vedere il film

Pubblicato il 30 aprile, Ricordatemi come vi pare – In memoria di me di Michela Murgia è un libro postumo della scrittrice e intellettuale sarda mancata ad agosto del 2023. Un volume nato da una settimana di registrazioni in cui lei ha parlato di sé a Beppe Cottafavi, suo amico ed editor. Il risultato è un “libro straordinario, arricchito da quattro splendidi racconti ritrovati e da altri testi perduti che l’autrice ha scelto e indicato tra un ricordo e l’altro”. Pubblicato da Mondadori, è il volume da leggere per tutti coloro che continuano a sentire il bisogno profondo di sentire la voce, di conoscere i pensieri, di riflettere insieme a una delle intellettuali più preziose della nostra epoca.

Dove finisce l’orizzonte di Lorenzo Barone

Per chi sogna l’avventura e sente il richiamo del mondo, il libro da leggere nel mese di maggio è Dove finisce l’orizzonte di Lorenzo Barone pubblicato da Sperling & Kupfer. Una sorta di diario di viaggio del suo autore, che ha percorso oltre 100mila chilometri in sella alla sua bicicletta in meno di nove anni, scoprendo tanti luoghi diversi del mondo. Dal Nord Europa, alla Strada del Pamir, senza dimenticare Marocco, Turchia, Giappone e India. Il libro per vivere l’avventura di Lorenzo Barone, oppure – perché no – per programmarne una personalissima.

Offerta Dove finisce l’orizzonte di Lorenzo Barone Per chi cerca l'avventura e vuole scoprire il mondo