Quando si pensa a cosa portare con sé sotto l’ombrellone, ma anche in qualsiasi altra località in cui si decide di trascorrere le vacanze, non può mancare all’appello un buon libro, ancora di più se si tratta di un bel romanzo d’amore, di quelli che fanno battere il cuore, sognare e che aiutano a staccare la mente.

La narrativa rosa si declina in tanti sottogeneri diversi e accontenta ogni tipo di lettore, anche con storie forti capaci di far riflettere, di offrire spunti, o chiavi di lettura su ogni genere di argomento, compresi quelli più delicati.

Al centro una storia d’amore, potente, unica, coinvolgente. E di romance da leggere quest’estate ce ne sono davvero tanti, adatti a ogni gusto: ne abbiamo scelti otto da leggere in spiaggia, in montagna, al lago, oppure in città.

Infatti, non importa mai dove siamo quando ci perdiamo tra le pagine di un romanzo, perché il potere dei libri è quello di trasportarci lontano in ogni luogo e anche in ogni epoca.

My Lady Jane di Cynthia Hand, Brodi Ashton, Jodi Meadows

È una delle serie più acclamate degli ultimi tempi ed è tratta da un romanzo: stiamo parlando di My Lady Jane di Cynthia Hand, Brodi Ashton, Jodi Meadows, libro pubblicato da Piemme. La lettura perfetta per tutti coloro che amano Bridgerton, la corona, la corte e le cospirazioni. E le protagoniste forti e indipendenti. Con un pizzico di fantasy che rende tutto molto più divertente. Lady Jane, infatti, è stata scelta da Re Edward come futura sovrana, motivo per cui si deve sposare con Guildford, un giovane affascinante ma che cela anche un segreto.

Una lettura intrigante, appassionante e con la giusta dose di romanticismo. Sta a voi, poi, decidere se leggere prima il libro o vedere la serie tv su Prime Video.

Una promessa in riva al lago di Carley Fortune

Avete presente quell’incontro che proprio non riuscite a togliervi dalla testa? Ecco per Fern Brookbanks ha un nome e un cognome che corrispondo a Will Baxter. Conosciuto nove anni prima, si sono ripromessi di rivedersi un anno dopo ma lui non si è presentato all’appuntamento. Ora lei è tornata a casa, dove gestisce il resort sul lago della mamma e lì lo ritrova… Cosa accadrà tra loro? Una promessa in riva al lago di Carley Fortune pubblicato da Newton Compton Editori è il libro perfetto per chi cerca una storia romantica e che faccia sognare.

Wrong di Valentina C. Brin

Wrong di Valentina C. Brin è il quinto libro di una collection ambientata nello stesso luogo: il Red Oak Manor, un orfanotrofio. Si tratta di una serie davvero speciale perché ogni libro è stato scritto da un’autrice romance diversa, ma il “mondo” in cui si svolgono gli eventi è lo stesso, cambiano i protagonisti e ogni volume si può leggere autonomamente. La serie era stata già pubblicata in self publishing ora viene riproposta da Salani. I protagonisti di questo volume? Tyler Blake, quarterback del liceo, e Luna. Il libro giusto per chi cerca storie difficili e sentimenti profondi.

Save me. Maxton Hall di Mona Kasten

Un’altra serie tv apprezzatissima degli ultimi tempi è proprio Maxton Hall – Il mondo tra noi, tratta da Save me di Mona Kasten, romanzo pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer. L’ambientazione è scolastica, ci troviamo infatti in un college privato inglese molto prestigioso ed esclusivo e i protagonisti sono Ruby, una studentessa molto diligente che cerca di non essere notata dai suoi compagni, dall’altra parte – invece – c’è uno dei leader indiscussi della scuola: James, bad boy molto ammirato. Non vi diciamo di più, ma questa estate potrebbe essere l’occasione giusta per recuperare questa lettura e poi guardare la serie tv su Prime Video. Il libro rosa adatto a tutti coloro che vogliono andare oltre le apparenze, apprezzano l’ambientazione scolastica, e le storie d’amore apparentemente impossibili.

After Midhight di Valentina Ferraro

Restiamo in ambito scolastico ma ci spostiamo all’università e, più precisamente, alla Maine University. Qui conosciamo una giovane determinata, dalla penna acuta e che non fa sconti a nessuno, ovvero Jordan Alexander. Tanto ligia al suo lavoro da scrivere una notizia che porta i Black Bears a essere esclusi dalla finale di campionato di hockey. Per lei iniziano i guai e a salvarla sarà proprio uno dei membri della squadra: cosa accadrà tra loro? Jordan dovrà fare i conti con la convivenza insieme a Nathan St. James e Chase Williams, due giocatori che hanno avuto reazioni ben diverse al suo articolo. Valentina Ferraro è sempre una garanzia di storie che emozionano e lo fa ancora una volta con After Midhight pubblicato da Salani. Per chi cerca storie di odio e amore che ribaltano le prospettive.

King of wrath di Ana Huang

Gli opposti si attraggono? E i matrimoni combinati funzionano? Le rispostate a queste domande ce le può dare King of wrath di Ana Huang pubblicato da Mondadori. Lui è un miliardario, lei una ricca ereditiera e le loro nozze sono state decise dalle famiglie… ma potrà nascere anche l’amore? Ana Huang è un’autrice di storie romantiche ma anche con la giusta dose di peperoncino. Il romanzo adatto a chi cerca amori difficili: pronti a conoscere l’arrogante e spietato Dante Russo e l’ambiziosa e ben educata Vivian Lau?

Cattiva ragazza per un’estate di Elle Kennedy

Tornare nei luoghi in cui si trascorrevano le vacanze tanti anni prima e farlo prendendo una decisione ben precisa: regalarsi un flirt estivo. È quello che vuole fare Cassie Soul quando fa ritorno ad Avalon Bay. Il suo interesse viene subito acceso da un affascinante istruttore di vela, ovvero Tate Bartlett. Peccato che lui decida che Cassie è speciale e che potranno essere solo amici. Cattiva ragazza per un’estate di Elle Kennedy è la storia da leggere mentre si è vacanza: adatta alle sognatrici, pubblicata da Newton Compton e scritta dalla penna di una delle autrici romance più apprezzate.

Daisy Haites. Spara dritto al cuore di Jessa Hastings

Un incontro che avviene a tantissimi anni di distanza e se lui – Christian Hemmes – è misterioso e affascinante, Daisy invece non è più la bambina che aveva visto, ma una giovane donna che da troppo tempo vive sotto una campana di vetro. Sentimenti e passione si mescolano in Daisy Haites. Spara dritto al cuore di Jessa Hastings, un romanzo pubblicato da Garzanti che promette di scatenare le emozioni dei lettori: per chi nei libri cerca le montagne russe emotive.