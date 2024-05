Tra sequel e nuove storie, giugno ha tutte le carte in regola per essere un mese di serie tv incredibili: ecco quali non possiamo perderci

Fonte: IPA "House of the Dragon" tra le serie tv da non perdere a giugno 2024

Con l’inizio della stagione estiva le principali piattaforme di streaming continuano a sfornare grandi serie tv capaci di emozionare e tenerci compagnia anche durante le giornate più calde. Se anche durante i mesi perfetti per bagni e gelati non potete fare a meno di momenti dedicati a divano e grandi storie, ecco le serie tv che non potete proprio perdervi a giugno 2024.

Le serie tv in uscita a giugno 2024

“Becoming Karl Lagerfeld”, 7 giugno

Gli amanti della moda possono gioire. Il 7 giugno Disney+ apre le porte della sua piattaforma a Becoming Karl Lagerfeld, una serie di sei episodi che trasporta nella vita dell’iconico couturier e fotografo tedesco.

La serie ripercorre la vita, la storia e la carriera di Lagerfeld, interpretato da Daniel Brühl, all’interno del mondo della moda parigina degli anni ’70. Il suo percorso verso il successo, la rivalità col partner di Yves Saint Laurent Pierre Berge e la sua storia d’amore con Jacques de Bascher sono le tematiche trainanti di una storia senza precedenti.

“Bridgerton 3” seconda parte, 13 giugno

Dopo il successo delle prime due stagioni e della prima parte della terza, pubblicata il 16 maggio, Netflix ha tutta l’intenzione di tenerci incollati allo schermo anche a giugno grazie alla seconda parte del terzo capitolo di Bridgerton, in uscita sulla piattaforma il 13 giugno.

Fonte: IPA

Cosa potrà accadere in questo finale di stagione? Seguendo la trama del libro scritto da Julia Quinn, alcuni altarini devono ancora essere scoperti. Tra Colin e Penelope è scoppiata una passione travolgente, ma lui ancora non sa che lei è Lady Whistledown. In questi ultimi 4 episodi, è probabile che lui lo scopra: ma come?

“House of the Dragon 2”, 17 giugno

Un grande ritorno anche per gli amanti del fantasy e de Il Trono di Spade. Dal 17 giugno su Now i fan potranno gustarsi la seconda stagione di House of the Dragon. Il nuovo capitolo, che uscirà in contemporanea con l’America, continuerà la storia tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin. 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade quando Westeros è sull’orlo di una guerra civile, con Verdi e Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra.

La seconda stagione di House of the Dragon vede nel cast i già protagonisti della prima, ovvero Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans.

Tante le new entry, tra cui Clinton Liberty nel ruolo di Addam di Hull, Jamie Kenna che interpreterà Ser Alfred Broome, Kieran Bew nei panni di Hugh, Tom Bennett in quelli di Ulf, Tom Taylor sarà Lord Cregan Stark e Vincent Regan interpreterà invece Ser Rickard Thorne.

“My Lady Jane”, 27 giugno

Prime Video dedica giugno a una nuova serie tutta da scoprire. Dal 27 giugno vedremo infatti My Lady Jane, una serie tv che ambienta la dinastia dei Tudor in un universo fantasy.

La protagonista è Lady Jane Grey, giovane Tudor che fu regina d’Inghilterra per solo nove giorni, per essere poi decapitata nel 1553. Ma le cose, almeno nella serie, sembrano essere andate in maniera diversa. Il cast è composto da Emily Bader, che debutta come attrice nel ruolo della protagonista Jane Grey, insieme a Edward Bluemel e Jordan Peters. Si aggiungono poi Dominic Cooper, Anna Chancellor, Rob Brydon, Isabella Brownson e tanti altri.