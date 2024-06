Tutto quello che dovete sapere prima di vedere House of the Dragon 2, dal nuovo cast alla trama, fino alle date della messa in onda e il riassunto del finale della prima stagione

Fonte: IPA Scena tratta da House of the Dragon 2

L’attesa è terminata e, a distanza di più di un anno e mezzo, House of the Dragon 2 fa il suo esordio. Tutto pronto per il primo di otto episodi, il che vuol dire che questa seconda stagione sarà più breve della prima.

Al tempo stesso, però, promette d’essere più densa di eventi e decisamente più spettacolare. Dopo il successo del primo ciclo, c’è maggiore fiducia nel prodotto, che può vantare oggi su un budget maggiore. Ecco tutto quello che c’è da sapere, a partire da quando esce House of the Dragon 2.

House of the Dragon 2, quando esce

Come di consueto con le produzioni televisive americane, la messa in onda avviene durante la notte italiana. È ovviamente questione di fuso orario, com’è facilmente comprensibile. Ciò riguarda anche House of the Dragon 2, in onda per la prima volta il 16 giugno in prima serata negli USA.

Fonte: IPA

Differente il discorso in Italia, quando sarà possibile vedere la prima puntata, in lingua originale e con sottotitoli, a partire da lunedì 17 giugno. Di seguito riportiamo il calendario delle uscite in Italia:

Episodio 1: 17 giugno;

17 giugno; Episodio 2: 24 giugno;

24 giugno; Episodio 3: 1° luglio;

1° luglio; Episodio 4: 8 luglio;

8 luglio; Episodio 5: 15 luglio;

15 luglio; Episodio 6: 22 luglio;

22 luglio; Episodio 7: 29 luglio;

29 luglio; Episodio 8: 5 agosto.

Dove vedere House of the Dragon 2

In Italia House of the Dragon 2 è un’esclusiva Sky. Ciò vuol dire che l’unico modo per seguire la seconda stagione è avere un abbonamento attivo. Quest’ultimo può comprendere il decoder o la sola piattaforma streaming Now.

Come detto, la messa in onda parte da lunedì 17 giugno, ma non occorre attendere necessariamente la prima serata per mettersi in pari con gli Stati Uniti, anzi. Da alcuni anni, infatti, Sky ha avviato la tradizione della trasmissione in contemporanea. Come per gli eventi sportivi, come l’NBA, si segue l’orario americano.

Fonte: IPA

Ciò vuol dire che House of the Dragon 2 andrà in onda a partire dalle 3 del mattino di lunedì 17 giugno. Sarà poi disponibile la visione on demand tanto su decoder quanto nel catalogo streaming di Now. Il palinsesto prevede poi la messa in onda in prima serata, come già avvenuto in passato con il Trono di Spade e The Walking Dead, per fare due esempi celebri.

House of the Dragon 2, cast e anticipazioni

Gli eventi della prima stagione hanno gettato le basi per la Danza dei Draghi. Uno scontro intestino nella famiglia Targaryen. Il regno è più che mai spaccato e la guerra inevitabile. Le due fazioni ritengono legittima la propria aspirazione al trono di spade. Di fatto vi sono un re e una regina, entrambi incoronati e pronti a tutto pur di annientare l’altra fazione. Nel mezzo un popolo sofferente, numerose famiglie nobili chiamati alla scelta e un sogno, quello profetico di Aegon il Conquistatore: il Canto del Ghiaccio e del Fuoco. Una profezia che parla di un’oscurità tale da mettere in serio pericolo l’intera umanità. Un segreto da tramandare di generazione in generazione.

Fonte: IPA

Nella seconda stagione ritroviamo il cast protagonista della prima, con eccezione ovviamente di Paddy Considine, ovvero il defunto Re Viserys I Targaryen:

Emma D’Arcy : Rhaneyra Targaryen, legittima erede al trono;

: Rhaneyra Targaryen, legittima erede al trono; Tyler Moffett : Aegon II, figlio di Re Viserys, incoronato a causa dell’ambizione di suo nonno e della male interpretazione della Regina Alicent delle ultime parole del marito morente;

: Aegon II, figlio di Re Viserys, incoronato a causa dell’ambizione di suo nonno e della male interpretazione della Regina Alicent delle ultime parole del marito morente; Olivia Cooke : Alicent Hightower, madre del sovrano destinata a comprendere il suo ruolo politico, lontano dall’ombra degli uomini che aleggiano nella sua vita;

: Alicent Hightower, madre del sovrano destinata a comprendere il suo ruolo politico, lontano dall’ombra degli uomini che aleggiano nella sua vita; Matt Smith : Daemon Targaryen, fratello di Viserys e marito di Rhaenyra, pronto alla guerra più cruenta e sanguinaria per ottenere il potere;

: Daemon Targaryen, fratello di Viserys e marito di Rhaenyra, pronto alla guerra più cruenta e sanguinaria per ottenere il potere; Rhys Ifans : Otto Hightower, padre di Alicent e nonno di re Aegon II. Fine stratega assetato di potere;

: Otto Hightower, padre di Alicent e nonno di re Aegon II. Fine stratega assetato di potere; Ewan Mitchell: Aemond Targaryen, secondo figlio maschio di Viserys e fratello di re Aegon II. Ambisce al trono e le sue azioni danno il via alla guerra.

Ecco i nuovi personaggi del cast di House of the Dragon 2:

Abubakar Salim : Alyn di Hull, fratello di Addam (seme di drago), cresciuto nei cantieri navali di Driftmark;

: Alyn di Hull, fratello di Addam (seme di drago), cresciuto nei cantieri navali di Driftmark; Gayle Rankin : Alys Rivers, considerata una potente strega in grado di generare visioni. La sua presenza accresce le leggende in circolazione su Harrenhal;

: Alys Rivers, considerata una potente strega in grado di generare visioni. La sua presenza accresce le leggende in circolazione su Harrenhal; Freddie Fox : Ser Gwayne Hightower, fratello di Alicent e figlio minore di Ser Otto. Diventa cavaliere e membro di alto rango delle forze militari della Casa Hightower;

: Ser Gwayne Hightower, fratello di Alicent e figlio minore di Ser Otto. Diventa cavaliere e membro di alto rango delle forze militari della Casa Hightower; Simon Russell Beale : Ser Simon Strong, attuale Lord di Harrenhal;

: Ser Simon Strong, attuale Lord di Harrenhal; Clinton Liberty : Addam of Hull, uno dei tanti semi di drago, ovvero bastardi di discendenza valyriana;

: Addam of Hull, uno dei tanti semi di drago, ovvero bastardi di discendenza valyriana; Kieran Bew : Hugh Hammer, uno dei tanti semi di drago, ovvero bastardi di discendenza valyriana;

: Hugh Hammer, uno dei tanti semi di drago, ovvero bastardi di discendenza valyriana; Tom Bennett : Ulf, un bastardo valyriano dai genitori sconosciuti;

: Ulf, un bastardo valyriano dai genitori sconosciuti; Tom Taylor: Lord Cregan Stark, figlio di Lord Rickon e tris-bis-bisnonno di Ned Stark.

Dove eravamo rimasti

Ecco il riassunto del finale della prima stagione di House of the Dragon, così da avere la memoria rinfrescata per i nuovi episodi. Dopo aver minacciato la nuova famiglia reale usurpatrice, la principessa Rhaenys giunge in groppa al suo drago da Rhaenyra e Daemon, annunciando la morte di re Viserys, ma soprattutto l’incoronazione di Aegon II, figlio di Alicent. La reale erede al trono subisce il peso di tale notizia e si ritrova di colpo a fronteggiare un travaglio anticipato.

Dopo numerose difficoltà, patisce un aborto di quella che sarebbe stata una bambina. La mente di Daemon è rapidamente volta alla guerra, certo del fatto che il fratello sia stato assassinato. A Roccia del Drago giunge anche Erryk Cargyll, che porta con sé la corona di Viserys. Rhaenyra viene così proclamata regina dei Setti Regni dinanzi al manipolo di presenti.

Fonte: IPA

Poco dopo vediamo il confronto con Otto, che giunge con un piccolo seguito a proporre i termini della resa. Ha dovuto seguire le indicazioni di sua figlia e non tentare dunque di ucciderli tutti. Rhaenyra spiega di doverci pensare, desiderosa di non spaccare il regno, in funzione del sogno premonitore tramandato da suo padre.

Daemon non sa nulla di tutto ciò e la aggredisce, ambendo unicamente alla guerra e al trono. Certo del fatto d’aver bisogno di un gran numero di draghi, progetta di reclutare altri cavalcatori. Rhaenyra intanto invia i suoi figli come ambasciatori presso le Case Arryn, Stark e Baratheon, così da rinvigorire i giuramenti di fedeltà di 20 anni prima.

Lucerys però incontra gravi difficoltà presso lord Borros Baratheon, che si ritiene libero da impegni presi dal padre. In realtà ha ricevuto la visita tempestiva di Aemond, pronto a sposare una delle sue figlia in cambio dell’appoggio militare. Pretende inoltre un occhio di Lucerys, così da ripagare il debito di sangue di quando zio e nipote erano bambini. Baratheon nega tutto ciò e Aemond si lancia all’inseguimento, drago contro drago, del figlio di Rhaenyra. La belva prende il sopravvento e decide di spargere sangue, uccidendo tanto Arrax che il suo cavalcatore Lucerys. Alla notizia della morte di suo figlio, Rhaenyra non vede dinanzi a sé altra soluzione che la Danza dei Draghi.