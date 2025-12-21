Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

La carriera di Kevin Spacey è radicalmente mutata e, guardando agli Stati Uniti, deragliata. In Italia però l’attore è sempre stato ben accolto, a dir poco, e ora fa il suo ritorno in TV in maniera decisamente inaspettata.

È il co-protagonista di una comedy dal sapore surreale, dal titolo Minimarket, nella quale interpreta un mentore imprevedibile e irresistibile. Di seguito tutte le informazioni in merito a questo nuovo progetto.

Il ritorno di Kevin Spacey

In Minimarket mettiamo piede in una bottega colma di prodotti accatastati, posta proprio dinanzi alla sede Rai di Roma. Ciò vuol dire che questo posto un po’ fuori dal tempo è colmo di Vip. Si tramuta nel palco per una storia comica ricca di personaggi fuori dal comune.

Tra gli scaffali troviamo Manlio Viganò (Filippo Laganà), giovane laureato in legge che si è allontanato dal mondo giuridico per inseguire un sogno ben diverso: diventare una star televisiva. Ha anche scritto un copione, sentendosi pronto al debutto, ma la realtà è ben diversa. Trascorre infatti le sue giornate alla cassa del minimarket.

A metterlo nei guai è il suo amico immaginario, Kevin (Kevin Spacey). Una presenza irresistibile, che è di fatto la sua coscienza artistica. Un mentore che diventa amico, tra litigi, incomprensioni e continue prese in giro.

A gestire la bottega è Nimesh (Jonis Bashir), proprietario srilankese molto burbero, che ha trasformato il negozio in una roccaforte. Intorno al giovane Manlio, intanto, si muovono due famiglie che non credono minimamente al suo futuro televisivo. Quella milanese lo vorrebbe al fianco del padre commercialista. Quella di Nimesh, invece, lo guarda con profondo scetticismo.

Dove e quando vedere Minimarket

Una comedy dal sapore surreale, che tenta di proporre un racconto non estremamente originale ma in una salsa differente. Qualcuno ha parlato di locura? A rendere ancora più ricco questo micro universo è il vasto cast che ruota intorno a Manlio:

Samadhi, fidanzata influencer (Lem Teku);

Claudia, madre (Mietta);

Alvise, padre (Enrico Bertolino),

Lucrezia, sorella (Ludovica Bizzaglia);

Tito (Francesco Sarmiento);

Rita (Rita Pilato);

Rudi (Claudio Pallottini);

Delia (Martina Gatto);

Giulia (Giulia Sorrentino);

Denny (Denny Mendez);

Roberta (Roberta Ammendola);

Igli (Maurizio Pepe.

A legare tutti, poi, la voce calda del narratore, interpretato da Stefano De Sando.

Minimarket sarà visibile dal 26 dicembre su RaiPlay. In questa data saranno caricate le prime cinque puntate. L’appuntamento per il resto della serie sarà poi rimandato al 2026. Una strategia in stile Netflix, per intenderci. Non ci sarà però da aspettare un mese. Dal 9 gennaio sarà disponibile in streaming, su qualsiasi dispositivo, l’intero boxset della comedy.

