Kevin Spacey sommerso dai debiti: “Non so dove vivrò adesso”

Kevin Spacey è sul lastrico: lo ha ammesso ai microfoni del popolare show di YouTube Piers Morgan Uncensored, scoppiando in lacrime davanti al suo intervistatore. L’attore è sommerso dai debiti a causa delle spese legali che sta affrontando dopo le accuse di violenza sessuale che in questi anni lo hanno portato in giro nelle aule dei tribunali.

È scoppiato a piangere in un’intervista con Piers Morgan, durante la quale ha rivelato di avere milioni di debiti a causa delle spese legali e dei salatissimi conti degli avvocati da pagare: Kevin Spacey è finito sul lastrico e lo ha ammesso ai microfoni del popolare show di YouTube Piers Morgan Uncensored.

L’attore non è riuscito a trattenere le lacrime davanti al controverso anchor britannico, al quale ha confessato di essere stato costretto a vendere la sua casa di Baltimora: “Non so più dove andrò a vivere. Devo tornare a Baltimora e mettere tutte le mie cose in un magazzino. La casa è stata messa all’asta, vivevo lì dal 2012, quando abbiamo iniziato a girare House of Cards lì. Non sono del tutto sicuro di dove vivrò adesso. Ci sono state un paio di volte in cui pensavo di dover dichiarare bancarotta ma siamo riusciti ad evitarlo, almeno fino ad oggi. Ho ancora molti debiti, molti milioni. La casa stessa vale molti milioni”.

Quando Morgan gli ha chiesto quanti soldi possieda oggi, ha risposto: “Non ho più niente. Sai come funzionano le spese legali, devo ancora pagarne parecchie”.

Le parole sulle accuse di molestie

L’attore, accusato di molestie nel 2017 e dichiarato non colpevole nel 2022 per le avances sessuali a Anthony Rapp è stato assolto a Londra nel 2023 dalle accuse mosse da quattro uomini. E proprio a Morgan ha confessato: “Sfidavo le regole. Allungavo troppo le mani. Toccavo sessualmente qualcuno in un modo che all’epoca non sapevo non sarebbe stato gradito”,

L’intervista a Piers Morgan arriva in concomitanza al rilascio da parte di Discovery del documentario Spacey Unmasked – disponibile in Italia dal 14 giugno su Discovery+ – che accusa l’attore di comportamenti scorretti e atti osceni. Nella mini docu serie dieci uomini, giovani attori dell’Old Vic di Londra, comparse dei set più famosi di Hollywood, e anche ex marine, raccontano di essere stati molestati dal pluripremiato attore.

Nel documentario della Haywood parla anche Randall Fowler, il fratello maggiore dell’attore, che racconta della loro infanzia difficile. Con Morgan Spacey ha rivelato di aver passato anni evitando di parlare della sua vita privata e della sua sessualità e ha accusato la madre di non averlo voluto difendere da un padre neo-nazista.

Se da un lato il premio Oscar è stato scagionato da tutti i processi, la sua carriera non è affatto uscita illesa dalla bufera mediatica che si è abbattuta su di lui. Prima Netflix lo ha licenziato da House of Cards, poi l’Emmy fece marcia indietro e decise di non consegnare un premio all’attore; e poi è stato letteralmente “cancellato” dal film di Ridley Scott Tutti i Soldi del Mondo, sostituito da Christopher Plummer.