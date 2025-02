Achille Lauro a Le Iene, Sanremo 2025 da fuoriclasse: “So fallire con entusiasmo”

Fonte: IPA Achille Lauro

Con la sua Incoscienti giovani Achille Lauro ha conquistato pubblico e critica al Festival di Sanremo 2025. Ma la sua esperienza nella città dei fiori non si limita ai minuti delle esibizioni sul palco: nel corso della puntata de Le Iene Show del 18 febbraio, infatti, il pubblico potrà sbirciare nel backstage della settimana all’Ariston del cantante romano, seguito 24 ore su 24 dall’inviato Nicolò De Devitiis.

La settimana sanremese di Achille Lauro a Le Iene Show

Sanremo visto con gli occhi di Achille Lauro: nella puntata del 18 febbraio de Le Iene, in onda in prima serata su Italia 1, lo show svela il backstage esclusivo della settimana all’Ariston del cantante romano. Un racconto inedito dell’avventura dell’artista, uno dei favoriti del Festival, vissuto da vicino: dalle prove ai momenti di relax, dagli incontri con i fan ai pronostici sulla vittoria. Nel servizio, anche l’incontro inedito con la mamma di Lauro e uno scherzo che vedrà protagonista il cantante, realizzato dall’inviato.

Inoltre, le immagini dei momenti più significativi con Elodie (“all’inizio le stavo sulle scatole”, spiega Lauro) e Noemi, i messaggi ricevuti da Mara Venier, Jovanotti e Antonello Venditti, mentre Tony Effe parlerà della polemica sulla collana e racconterà come è nato il suo rapporto con Lauro. Una full immersion nel mondo di Achille, che prova a spiegare il segreto del suo successo a Nicolò De Devitiis: “So fallire con entusiasmo” racconta all’inviato dello show, che è rimasto al suo fianco 24 ore su 24.

Achille Lauro e la sua esperienza a Sanremo

Achille Lauro ha presentato sul palco dell’Ariston la canzone Incoscienti Giovani, risultata settima nella classifica finale della kermesse: “Come al solito quesa canzone parla di una storia vera, parla di noi, è la storia di una ragazza, una storia nata ai bordi del raccordo anulare. Ho scritto i primi accordi al piano e poi mi sono fatto trasportare. Incoscienti giovani è dedicata a chi è cresciuto come me, con me” ha spiegato l’artista ai giornalisti. Al termine della sua prima esibizione sul palco dell’Ariston, tuttavia, Lauro ha voluto condividere una lettera scritta proprio dall’ex fidanzata a cui ha dedicato il brano.

La misteriosa ragazza, che si firma semplicemente con S. racconta la sua relazione adolescenziale con l’artista, all’epoca molto diverso da oggi: “Quando ho conosciuto Lauro era un adolescente magrolino, con i capelli sempre rasati corti e il viso scavato. Eravamo molto giovani quando ci siamo innamorati. Io vivevo da sola con mia madre, e lui veniva spesso da noi. (..) Aveva questa ossessione per la scrittura, come se fosse l’unico modo per dare un senso a tutto ciò che lo circondava e, probabilmente, scrivere lo aiutava anche a metabolizzare la situazione che viveva. Lauro ha sempre cercato di nascondere i suoi traumi. Li tiene dentro. É forse per questo che scrive canzoni” recita il testo.

La lettera si conclude con una dedica: “Non scorderò mai quello che è stata la nostra adolescenza incosciente e sarò sempre innamorata di quel ragazzino sognatore. Nonostante fosse un ragazzo difficile, chi riusciva a superare lo scoglio scopriva una sensibilità preziosa. Forse proprio quella che ancora oggi riesce a mettere in quelle canzoni che parlano ancora di noi, Come questa. Il tuo più grande amore, S“.