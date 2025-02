Tony Effe, in gara con il brano "Damme 'na mano", si è lamentato per non aver potuto indossare la sua preziosa collana a Sanremo 2025

Nessuno tocchi la collana di Tony Effe. Non ci sono Fedez e nemmeno Chiara Ferragni che tengano: per Nicolò Rapisarda, il look è tutto. Lo ha lasciato intendere lui stesso nell’intervista successiva alla sua esibizione a Sanremo 2025 resa a Rai Radio Due, a cui ha spiegato di essere stato privato del prezioso gioiello appena prima di salire sul palco. Una richiesta che il rapper di Damme ‘na mano ha interpretato come un vero sgarbo per il quale si è detto “arrabbiatissimo”.

Perché Tony Effe non ha potuto indossare la sua collana

Per Tony Effe è l’anno del debutto. L’esperienza al Festival di Sanremo è infatti completamente nuova e, proprio adesso che tutto stava procedendo per il meglio, ecco arrivare la prima delusione. L’abbiamo visto addirittura cambiare look e osare con un fondotinta ad alta coprenza che ha nascosto tutti i tatuaggi che ha sul viso e sul collo, mentre per la terza serata ha scelto di rompere gli indugi e presentarsi sul palco con un look total black di pelle firmato Balenciaga che lasciava scoperto il petto.

Pare però che non possa fare proprio a meno dei gioielli. L’abbiamo visto nel look in bianco della prima serata, in cui ha fatto ascoltare Damme ‘na mano al pubblico, e per la quale ha scelto una corazzata da 500mila euro che di certo non è passata inosservata. Per la terza serata, ha invece scelto orecchini e bracciali in oro giallo, oro bianco e diamanti tutti di Tiffany&Co., il brand che ha scelto per questa sua avventura sanremese in cui rende omaggio alla sua amata città: Roma. Prima della sua esibizione del 13 febbraio pare però che qualcosa non sia andato per il verso giusto, tanto che gli sarebbe stato impedito di indossare il prezioso che aveva scelto perché considerato troppo riconoscibile.

Il valore della collana di Tony Effe

Il collier scelto da Tony Effe, in oro giallo e con maglie ampie, appartiene alla Collezione HardWear e pare che abbia un valore che si aggira intorno ai 71.000 euro. Gioiello che però non è stato indossato per l’esibizione sul palco. I motivi sarebbero inoltre ancora da capire. A Rai Radio 2, ha detto: “Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono inc*zzato nero. Adesso so c*zzi. Sono arrabbiatissimo“.

L’artista, anche dopo, è apparso davvero furibondo anche ai microfoni di Alessandro Cattelan: “Per me Sanremo finisce oggi”. A dargli manforte è stata anche Noemi nei minuti successivi. L’artista, che a Sanremo 2025 porta il brano Se t’innamori muori, ha spiegato di aver subito qualcosa di molto simile, anche lei per una collana, perché troppo riconoscibile.

Non si tratta comunque di un’analogia con il caso Chiara Ferragni, co-conduttrice con Amadeus nel 2023, dato che in quel frangente era stata multata la Rai per pubblicità occulta. Siamo invece più vicini a quello delle scarpe di John Travolta, testimonial di un noto marchio di scarpe da lavoro, che era salito sul palco con il loro del brand ben visibile e pure ripreso dalle telecamere. Questa volta, dunque, era il caso di pensarci bene.