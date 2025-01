Sanremo 2025, Noemi canta Se ti innamori muori. Di cosa parla la canzone

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Noemi

Fra i Big in gara a Sanremo 2025 c’è anche Noemi. La cantante ha scelto di portare sul palco dell’Ariston la canzone Se ti innamori muori. Un brano intenso scritto per lei dagli amici Mahmood e Blanco e pensato proprio per la sua voce così intensa e particolare.

La canzone – scelta da Carlo Conti – ha colpito tutti al primo ascolto per la sua forza e per il messaggio importante.

Sanremo 2025, testo e significato di Se ti innamori muori

Se ti innamori muori è il titolo della canzone che Noemi ha deciso di portare a Sanremo 2025. Un brano che, ancora una volta, parla d’amore e delle difficoltà che si possono incontrare quando ci si innamora.

La canzone è stata scritta da Mahmood, Blanco e Michelangelo, autori di grande successo in grado di esaltare la potenza della voce di Noemi. Una ballad che racconta la paura che si prova quando si dona il proprio cuore a qualcuno con il rischio che possa farci del male.

La canzone ha un significato profondo e, oltre a riflettere su questi timori, rappresenta anche un invito a provare a lasciarsi andare, nonostante tutto. A svelare di cosa parla Se ti innamori muori è stata proprio la stessa Noemi.

“Tutti quanti abbiamo paura di essere feriti quando esprimiamo i nostri sentimenti e ci sentiamo vulnerabili, fragili – ha spiegato -. Abbandonarci nelle braccia di qualcuno ci fa paura. Quando t’innamori muori… serenamente”.

Sanremo 2025 per Noemi segna l’ottava partecipazione al Festival. La sua prima volta sul palco dell’Ariston è stata nel 2010 quando ha partecipato alla kermesse con il brano Per tutta la vita. Nel 2012 ha pubblicato Sono solo parole, mentre nel 2014 è tornata con Bagnati dal sole.

Nel 2016 ha presentato il brano La borsa di una donna, mentre il 2018 è stato l’anno di Non smettere mai di cercarmi. Nel 2021 è tornata a Sanremo con Glicine, infine nel 2022 ha portato sul palco la canzone Ti amo non lo so dire.

Chi è Noemi, cantante a Sanremo 2025

Vero nome Veronica Scopelliti, Noemi è nata a Roma nel 1982. Dopo numerose esperienze musicali nel 2009 è diventata famosa grazie alla sua partecipazione a X Factor.

Nello show infatti Noemi non arrivò prima, ma riuscì comunque a conquistare il favore del pubblico, firmando un importante contratto. L’anno successivo per lei è arrivata la consacrazione con Sanremo e la canzone Per tutta la vita.

Il suo timbro particolare e la potenza della sua voce le hanno consentito di distinguersi nel mondo della musica. Nel corso della sua carriera, non a caso, ha ricevuto tantissimi riconoscimenti e premi fra cui cinque Wind Music Awards e cinque Premi Roma Videoclip.

Ha inoltre vinto un Premio TV – Premio regia televisiva e un Nastro d’argento Speciale per la sua straordinaria interpretazione della canzone Domani è un altro giorno.

Ha ottenuto poi un Nastro d’argento per la Migliore canzone originale con il brano Vuoto a perdere e il Premio Amnesty International Italia per la canzone Amen.

Nel 2017 infine la cantante è entrata nei Guinness dei primati con il maggior numero di concerti realizzati in dodici ore, ossia nove.