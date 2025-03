Ne vedremo delle belle, le anticipazioni della prima puntata: cast e ospiti dello show di Carlo Conti

Fonte: IPA Carlo Conti

La sfida tv del sabato sera si arricchisce di una novità: il 22 marzo debutta su Rai1 Ne vedremo delle belle, nuovo talent show tutto italiano condotto da Carlo Conti. Tra indimenticabili showgirl del piccolo schermo e super ospiti, ecco cosa aspettarsi dal nuovo programma della rete ammiraglia.

Ne vedremo delle belle, le anticipazioni della prima puntata

Dieci showgirl della televisione italiana si metteranno in gioco tra di loro, regalando al pubblico un grande spettacolo: questa, in sintesi, la ricetta di Ne vedremo delle belle, il nuovo programma di Rai1 condotto da Carlo Conti e al debutto il 22 marzo in prima serata. Le protagoniste annunciate dello show saranno Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe: attrici, cantanti, soubrette e showgirl che si metteranno in gioco a 360 gradi tra emozioni, sfide e intrattenimento puro.

In ogni puntata, le dieci star si sfideranno in 5 prove: canto, ballo, musical, interviste e ‘derby’ (sfida a sorpresa). Ogni sfida vedrà scontrarsi con un meccanismo casuale 2 ‘star’, e le 5 sfide saranno giudicate da 2 giurie. La supergiuria sarà formata da tre celebri volti del piccolo e grande schermo: Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. Insieme a loro, ad esprimere il proprio voto saranno le altre 8 primedonne non impegnate nella sfida: un meccanismo di gioco che introduce dinamiche imprevedibili, creando alleanze, rivalità e colpi di scena.

Ne vedremo delle belle, i super ospiti della prima puntata

Oltre alle dieci primedonne protagoniste dello show, nella prima puntata di Ne vedremo delle belle Carlo Conti avrà accanto a sé anche due ospiti d’eccezione: Massimo Ceccherini e Noemi. L’attore toscano, noto al grande pubblico per la partecipazione a pellicole come Il ciclone, è amico di lunga data del conduttore, con cui si frequenta dai tempi della scuola. Noemi, invece, è reduce dal successo dell’esperienza sanremese con il brano Se ti innamori muori: anche la cantante romana, tuttavia, ha iniziato la sua sfolgorante carriera partecipando ad un altro talent targato Rai, ovvero X Factor.

Infine, tra una sfida e l’altra, lo show racconterà anche il dietro le quinte della prima serata: attraverso clip esclusive, il pubblico potrà scoprire il lato più autentico delle 10 showgirl, tra allenamenti, confidenze, risate e scontri. Le concorrenti saranno infatti guidate da un coach e seguite dalle telecamere nella quotidianità delle loro prove.

Ne vedremo delle belle vs Amici, la nuova sfida del sabato

Carlo Conti e il suo Ne vedremo delle belle sarà chiamato ad un’impresa tutt’altro che semplice: battere nella sfida dell’Auditel il talent show Amici. Il programma di Maria De Filippi, giunto alla sua 22esima edizione, è molto amato dal grande pubblico, che lo ha spesso incoronato in termini di share. Quest’anno, inoltre, la padrona di casa ha chiamato accanto a sé anche un altro volto amatissimo del piccolo schermo: Amadeus, che debutterà nel ruolo di giurato accanto ad Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Un confronto inedito che vedrà schierati l’uno contro l’altra due conduttori garbati e professionali che, tuttavia, non hanno mai nascosto la stima e il rispetto reciproco.