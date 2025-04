Noemi, Non sono io: testo e significato del nuovo singolo

Fonte: IPA Noemi

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con la ballad Se t’innamori muori, Noemi torna con un nuovo singolo pronto a diventare il tormentone dell’estate. Ritmi coinvolgenti per il nuovo brano della cantante, un pezzo che arriva dritto all’anima e che racconta di quella magia degli amori leggeri e spensierati che sbocciano nella bella stagione e che spesso ci illudono che possano durare per sempre.

Noemi, il nuovo singolo Non sono io: il significato

Con il brano Non sono io Noemi continua le sue collaborazioni illustri. E così dopo nomi come Vasco, Curreri, Giuliano Sangiorgi, Mahmood, Blanco, Tricarico e molti altri, il pezzo in uscita il 2 maggio è stato firmato da altrettanti autori d’eccezione, quali Riccardo Zanotti, Zef e Alessandro La Cava.

Non sono io è una canzone che ha alla base una semplice domanda: in un mondo sempre più tecnologico, dove le persone sono sempre più lontane e alienate, è ancora possibile amarsi? Le relazioni spesso finiscono anche per mancanza di autenticità e per incapacità di sapersi apprezzare al di là dei difetti. D’estate, però, a volte succede una sorta di magia: alcune storie sembrano poter non finire mai. Non importa se è vero o no.

Questo nuovo brano si sposa perfettamente con i temi del suo ultimo album, Nostalgia, il suo settimo in studio, un’opera sentimentale in cui Noemi dà valore al passato ma senza rimpiangerlo. Il disco rappresenta il frutto di un percorso di ricerca artistica sonora e testuale, in cui la cantautrice ha scritto diversi brani in esso contenuti, collaborando con stimati musicisti e produttori – come Mahmood, Blanco, Colapesce, Carl Brave, Neffa e Tony Effe – e traendo ispirazione da molteplici influenze musicali.

Non sono io, testo del nuovo pezzo di Noemi

Non sono io,

l’immagine che si muove,

la mia anima

non è più la stessa,

il mondo è cambiato,

non so più dove andare.

Non sono io,

le parole che si affievoliscono,

la mia voce

non è più la stessa,

le emozioni sono confuse,

non so più cosa fare.

Non sono io,

i sentimenti che si dissolvono,

la mia forza

non è più la stessa,

la vita è un labirinto,

non so più dove tornare.

Non sono io,

l’amore che mi ha inghiottito,

la mia paura

non è più la stessa,

il futuro è incerto,

non so più dove guardare.

Noemi, i nuovi progetti e il tour

Noemi tornerà con il Concerto del Primo Maggio a Roma, in veste di conduttrice accanto a Ermal Meta e BigMama, e proprio come lo scorso anno si esibirà in alcuni dei suoi più grandi successi. “Sono felice di tornare alla conduzione con i miei colleghi. Sarà un momento di spettacolo, ma anche di impegno. Si parlerà di istruzione, di parità di genere e di lavoro”, ha detto.

E dopo il Concertone, la cantautrice sarà in giro per l’Italia con un calendario fitto di concerti in lungo e largo per la penisola. La cantante romana ha annunciato le date del suo Nostalgia Summer Tour 2025, che prenderà il via il 14 luglio e toccherà alcune delle location più suggestive del nostro paese.

A seguire, da novembre, Noemi porterà le sue emozioni anche nei principali teatri italiani con il Nostalgia Indoor Tour, per culminare in una serata-evento imperdibile, il 20 dicembre 2025 per la prima volta al Palazzo dello Sport di Roma.