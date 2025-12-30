Caso Signorini, interviene il Codacons: “Grande Fratello non deve andare in onda”

Dopo l'autosospensione di Alfonso Signorini dagli impegni editoriali con Mediaset, interviene anche il Codacons, scagliandosi contro il Grande Fratello

Caso Signorini, interviene il Codacons: “Grande Fratello non deve andare in onda”
Il Codacons chiede la sospensione del Grande Fratello

È di poche ore fa la decisione di Alfonso Signorini di autosospendersi da ogni impegno editoriale con Mediaset, come comunicato dai suoi avvocati, come la diffusione del comunicato dell’azienda, che si è detta pronta a verificare ogni fatto o presunto tale nelle sedi opportune. Adesso, però, è il Codacons a intervenire, ribadendo la necessità di fermare la programmazione del Grande Fratello.

