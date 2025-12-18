Natale amaro per Totti. “Noemi Bocchi sgradita a tavola dai figli”

Per Francesco Totti questo Natale sarebbe piuttosto amaro, fra le liti con i figli e gli scontri con Ilary Blasi

Il Natale si preannuncia piuttosto difficile per Francesco Totti che, secondo alcune indiscrezioni, starebbe facendo i conti con i rapporti sempre più tesi fra Noemi Bocchi, sua attuale compagna, e i figli nati dall’amore per Ilary Blasi: Chanel e Cristian.

I figli di Totti contro Noemi Bocchi?

Secondo quanto riporta il magazine Oggi, Francesco Totti starebbe affrontando una profonda crisi familiare. Sia la figlia Chanel che Cristian infatti avrebbero fatto sapere di non gradire la presenza di Noemi Bocchi alla cena della Vigilia e al pranzo di Natale. L’ex capitano della Roma e la compagna sono legati ormai da diversi anni, ma i figli del calciatore non sarebbero riusciti a creare con lei un buon rapporto.

Al contrario, le tensioni nell’ultimo periodo sarebbero aumentate, tanto da portare Totti ad allontanarsi da Chanel e Cristian. “Le festività natalizie, anziché calmare le acque tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sembrano agitarle – si legge -. I tre figli della ex coppia mal digeriscono l’idea di trascorrere parte delle ricorrenze con il padre. La ragione? La presenza di Noemi Bocchi, con la quale non si sentirebbero a proprio agio. Il Capitano dovrà quindi fare i salti mortali per non compromettere il già fragile rapporto con i figli e mantenere gli equilibri di coppia”

La guerra infinita fra Ilary Blasi e Francesco Totti

A pesare sui rapporti tesi fra i figli di Totti e Noemi Bocchi ci sarebbe anche la guerra infinita fra Ilary Blasi e l’ex calciatore. I due dopo l’addio non si sono risparmiati frecciatine e commenti al vetriolo, arrivando a scontrarsi in tribunale prima per la questione legata agli ormai famosi rolex poi per via della vicenda di Isabel, lasciata – secondo Ilary – sola in casa dalla coppia.

Non solo: Francesco Totti sarebbe più infastidito, secondo alcune fonti, dalla storia d’amore di Ilary Blasi e Bastian Muller. La showgirl infatti sembra piuttosto felice con l’imprenditore che, contrariamente a Noemi, avrebbe conquistato da subito il cuore dei figli della Blasi.

A innervosire Totti non sarebbe stato solamente l’annuncio di un imminente matrimonio, ma anche alcune foto postate sui social da Ilary che la ritraevano felice insieme al compagno e alle figlie Isabel e Chanel. “Pare che Totti – spiegano – abbia già perso la calma alla vista delle foto postate da Ilary con il compagno Bastian Muller e le figlie Chanel e Isabel in vacanza a Francoforte, città natale di lui. Un’ennesima provocazione di Ilary”.

Dopo il doloroso divorzio da Totti, le rivelazioni sui presunti tradimenti e le frecciatine, Ilary Blasi sarebbe pronta a sposarsi nuovamente inaugurando una nuova fase della sua vita. La proposta ci sarebbe già stata, ma mancherebbe ancora il divorzio da Francesco per rendere tutto ufficiale.

“Sto bene, è una persona che mi piace, mi diverte – aveva detto qualche tempo fa la conduttrice, ospite di Verissimo -. È stato una sorpresa, qualcosa di inaspettato. È un valore aggiunto”. Ilary aveva poi confidato a Silvia Toffanin quanto Bastian fosse riuscito a conquistare la sua famiglia: “Sono tutti pazzi di lui”.

