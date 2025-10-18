Ilary Blasi e Bastian Muller, amore a gonfie vele in vacanza a Positano

Per la loro fuga autunnale, Ilary Blasi e Bastian Muller hanno scelto di trascorrere qualche giorno a Positano

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Ilary Blasi e Bastian a Positano

Autunno dolcissimo per Ilary Blasi e il suo fidanzato Bastian Muller: i due si sono infatti concessi una breve vacanza a Positano, ampiamente documentata sui rispettivi social. La relazione sembra decisamente procedere a gonfie vele.

La vacanza in Campania di Ilary e Bastian

Hanno scelto la romantica Costiera amalfitana per trascorrere qualche giorno di relax autunnale: Ilary Blasi e Bastian Muller sono più innamorati che mai, come si evince anche dagli scatti pubblicati sui loro social. La showgirl ha condiviso con i follower immagini dei bellissimi panorami di Positano, prelibatezze culinarie e angoli di caratteristici paesini, mettendo a tacere definitivamente le voci di una presunta crisi.

Per la sua fuga romantica, l’ex Letterina ha scelto un look casual chic, con pantaloni scuri dal design ampio e maglia a maniche lunghe di un caldo marrone autunnale. Il pezzo forte dell’outfit sono tuttavia gli accessori: borsa da giorno strutturata color azzurro polvere, e un paio di grandi occhiali da sole con vetro colorato.

Nello scatto postato nel feed non appare con lei Bastian Muller, che probabilmente era dietro l’obiettivo fotografico: nonostante si accompagni a una donna molto famosa, l’imprenditore tedesco si è sempre distinto per una grande discrezione. E forse è proprio una delle qualità che più hanno affascinato la Blasi.

La risposta elegante di Ilary alla polemica di Totti

Mentre il suo ex marito continua a parlare indirettamente di lei, Ilary sembra non voler alimentare polemiche, preferendo le spiagge di Positano, decisamente più godibili in questo periodo dell’anno. Solo qualche giorno fa, infatti, Francesco Totti era tornato a parlare della maglietta sfoggiata durante il derby nel 2002 che tutti pensavano fosse dedicata alla sua fidanzata del tempo, ovvero la Blasi.

Intervistato per Prime Video Sport dall’ex collega Luca Toni, il campione giallorosso ha spiegato: “La maglia 6 Unica? Per la curva… Ero un po’ in diagonale, però era riferito alla curva. Per Ilary? No no, è un pensiero degli altri... Se la rifarei? Sì, ma mi metterei un po’ più dritto, lì ero proprio verso i distinti, mi metterei un po’ più a 360 gradi…”. Provocazioni gratuite alle quali la showgirl romana ha evidentemente preferito non rispondere.

La storia d’amore tra Ilary e Bastian

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller è iniziata nel 2023: poco dopo la separazione da Francesco Totti, la conduttrice ha incontrato l’imprenditore tedesco in un aeroporto, ma tra di loro il colpo di fulmine non sarebbe stato immediato. Sembra invece che la relazione si sia sviluppata nel tempo, in modo del tutto naturale.

“Bastian mi diverte, è stata una cosa totalmente inaspettata, veramente una sorpresa. Nella mia vita è un valore aggiunto. Anche nella mia famiglia è stato accolto molto bene, sono tutti pazzi di lui. Mi rende davvero felice e serena”, ha spiegato Ilary durante un’intervista a Verissimo. La coppia ha da poco festeggiato due anni di relazione, e sembra pronta a compiere il grande passo: l’imprenditore ha infatti già regalato un bellissimo anello alla sua fidanzata, che attende di essere legalmente separata dal suo ex marito per ripetere il fatidico sì.