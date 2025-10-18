Francesco Totti, “Unica” non era Ilary Blasi: “Scriverei qualcos’altro”

Francesco Totti, intervistato da Luca Toni, torna a parlare della maglia "6 Unica" sfoggiata al Derby nel 2002 e nega che fosse dedicata a Ilary Blasi

IPA Francesco Totti, "Unica" non era Ilary Blasi

L’addio al calcio di Francesco Totti è stato un momento indimenticabile, per lui ma anche per lo stuolo di tifosi che hanno goduto delle sue vittorie e di una carriera che ormai è entrata nell’immaginario collettivo. Diciamolo, anche chi non è prettamente appassionato ha vissuto gli anni d’oro del Capitano con grande emozione.

Se a questo aggiungiamo il gossip che vi ha ruotato attorno, il gioco è fatto. Su tutto campeggia ancora l’amore con Ilary Blasi, rovinosamente finito tra botta e risposta, frecciate al vetriolo e una separazione tutt’altro che serena. Nella sua ultima intervista Totti ha ripercorso un episodio in particolare, quello della maglia “6 Unica” sfoggiata al Derby nel 2002, da lui stesso attribuita in passato alla (ormai) ex moglie, rinnegando di fatto quel gesto.

Totti con la maglia “6 Unica”, un momento indimenticabile

Non è difficile trovare interviste in cui Francesco Totti parla del celebre Derby Roma-Lazio, giocato il 10 marzo 2002. Una partita che è rimasta nel cuore dei tifosi della “Magica” non solo per il gioco in sé, ma anche per una delle esultanze del Capitano, famoso proprio per averne escogitate una lunga serie nel corso della sua carriera.

In quell’occasione Totti aveva segnato un goal e, con tutto l’entusiasmo del mondo, aveva iniziato a correre verso gli spalti, sollevando la maglia giallorossa e svelandone una sottostante che recitava “6 Unica”. Fare due più due non era stato poi così complicato: ad assistere alla partita c’era anche Ilary Blasi, con la quale ancora la relazione non era neanche iniziata. E quel gesto, quel correrle incontro sfoggiando davanti all’intero stadio una dedica tanto esplicita, era stata una conferma più che eloquente.

ANSA

Il Capitano ha raccontato in diverse occasioni come sono andate le cose. Che aveva già incontrato Ilary, che per lui era stato un colpo di fulmine a differenza di lei, che non sembrava proprio convinta. E che, in occasione di quel Derby, aveva fatto pressioni sulla sorella della Blasi, cercando di convincerla a portarla allo stadio proprio perché aveva architettato per lei questa sorpresa.

“Il sabato sera la sorella mi scrive un messaggio dicendomi che Ilary forse non poteva venire. Per me è il gelo, perché avevo preparato una maglia speciale per lei all’insaputa di tutti. Con i miei amici decisi di scrivere la frase ‘6 Unica’ anche se non eravamo mai usciti insieme e non c’era mai stato un bacio. Quando seppi che non poteva venire, non dormii tutta la notte e pensai che il destino era contro”, ha raccontato a Verissimo.

Totti torna sui suoi passi, “Unica” non era Ilary

E adesso crolla il mito. Sono stati anni piuttosto turbolenti tra i due, che hanno deciso di separarsi, affrontando un divorzio tutt’altro che semplice. Nel mezzo questioni economiche (come dimenticare la battaglia dei Rolex), ma anche l’accordo per l’affidamento dei tre figli e, non meno importanti, presunti – ma neanche troppo – tradimenti perpetrati quando ancora stavano insieme.

Adesso sia Totti che la Blasi vivono felici al fianco dei rispettivi compagni, Noemi Bocchi e Bastian Muller, ma sembra che gli attriti non abbiano intenzione di cedere il posto. Così nell’ultima intervista a Fenomeni, il talk di Prime Video Sport in cui Luca Toni intervista le glorie del calcio, il Capitano non solo è tornato a parlare del famoso episodio di cui sopra, ma ha anche rinnegato tutto.

“6 Unica era per la Curva. Ero un po’ in diagonale, però era riferita alla Curva, certo”, ha ammesso ridacchiando e sottolineando che il fatto che fosse riferita all’ex moglie “è un pensiero degli altri”. “La rifarei – ha detto -, ma mi metterei un po’ più dritto. (…) Scriverei pure qualcos’altro“, ha aggiunto.