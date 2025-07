“Francesco Totti stanco dei litigi con Ilary Blasi”: la verità sulla Guerra dei Rolex

IPA Ilary Blasi

Ci siamo dimenticati della famosa “Guerra dei Rolex” tra Francesco Totti e Ilary Blasi? In realtà la battaglia legale, diventata di dominio pubblico, non si è conclusa con l’affido condiviso: i Rolex sono nella cassetta di sicurezza, in attesa di tornare dal proprietario (la vicenda dovrebbe concludersi ufficialmente entro novembre, in autunno inoltrato). E Totti sarebbe stanco, secondo le indiscrezioni, dei continui litigi con Ilary Blasi.

Francesco Totti e Ilary Blasi, la verità s ui Rolex

Da anni è ormai finita tra Francesco Totti e Ilary Blasi: l’ex coppia d’oro di Roma è andata avanti. Totti è oggi al fianco di Noemi Bocchi, mentre la Blasi è impegnata con l’imprenditore Bastian Muller. Almeno per il momento, Totti e la Blasi non sono ancora ufficialmente divorziati, ma c’è anche un’altra questione spinosa a tenere banco da ormai un po’ di tempo ed è la “Guerra dei Rolex”. A ricostruire la vicenda è il settimanale Gente: in realtà, non è stato deciso l’affido condiviso.

I Rolex si trovano in una cassetta di sicurezza, in attesa appunto della decisione finale del giudice: i preziosi non saranno indossati a turno, ma torneranno al loro legittimo proprietario. Che, secondo le informazioni riportate da Gente, sarebbe proprio Totti: “In tribunale ha portato scontrini, garanzie e bonifici che attesterebbero che i cronografi sono suoi”.

Ma non è l’unica rivelazione scottante. Pare, infatti, che Totti “sarebbe molto stanco di questi continui litigi“, secondo fonti vicine all’ex Capitano della Roma. In ogni caso, i quattro orologi varrebbero in totale 700mila euro. Tutto è rimandato al prossimo autunno, quando la giudice dovrebbe esprimersi in merito: “Il nuovo procedimento sarà tra ottobre e novembre“. E a vincere la battaglia, alla fine, mettendo un punto definitivo alla cosiddetta Guerra dei Rolex, potrebbe essere proprio Totti.

Francesco Totti e Ilary Blasi più lontani che mai

Dunque, Totti vorrebbe lasciarsi questa vicenda alle spalle e chiudere il prima possibile. Il rapporto tra Totti e Ilary sarebbe distante: non poco tempo fa la figlia Chanel ha condiviso un video in cui sono presenti proprio mamma Ilary e papà Francesco da giovani, super innamorati, scrivendo una didascalia che lascia poco spazio all’immaginazione: “Non li supererò mai…”. Il filmato è diventato subito virale, ma c’era da aspettarselo: c’è ancora chi di noi non l’ha superata, figuriamoci i figli stessi.

In pubblico, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono ritrovati insieme alla festa di compleanno della figlia Chanel: una delle occasioni più importanti, dal momento in cui ha compiuto 18 anni il 13 maggio (è nata nel 2007). Al party non tutto è andato per il verso giusto: ambedue erano presenti con i rispettivi partner, quidi Noemi Bocchi e Bastian Muller. Ma c’è stato anche un attimo di forte imbarazzo, ovvero quando Ilary non ha posato con la famiglia al completo al momento della torta. Intanto, in tribunale, per la vicenda legata al divorzio, si è presentato Cristiano Iovino, che ha smentito le dichiarazioni della Blasi: ci sarebbe stato più di un caffè, una vera e propria liaison.