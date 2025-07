Totti e Ilary Blasi e il video nostalgico di Chanel. “Non li supererò mai”

Maledetta nostalgia. Chanel Totti si è lasciata andare ai ricordi sui social, spiazzando tutti. Al centro i suoi famosi genitori, Francesco Totti e Ilary Blasi, fino a tre anni fa una delle coppie più belle e solide dello showbiz. Un gesto, quello della neo diciottenne, che ha colpito i fan più romantici, ancora affranti da questa separazione. Un gesto che dimostra quanto l’addio tra l’ex calciatore e la conduttrice abbia segnato nel profondo la giovane influencer.

Chanel Totti e il video su Francesco e Ilary Blasi

La fine dell’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata difficile da superare, un po’ per tutti. E nonostante i due oggi abbiano nuovi compagni, è diventato virale un video pubblicato da un fan della storica coppia: una clip nostalgica, accompagnata dalla frase “Non li supererò mai”, che mostra un vecchio scatto di Ilary e il Capitano sorridenti, in riva al mare, con indosso la maglia della Roma. Un’immagine d’altri tempi che ha riacceso la nostalgia.

Ma c’è un dettaglio che ha colpito i fan e che sta facendo chiacchierare parecchio: la clip è stata ricondivisa su TikTok da Chanel Totti, la secondogenita della ex coppia, che ha da poco compiuto 18 anni.

Un gesto che ha scatenato i follower tra i commenti. “Immagino il dolore che Chanel possa aver provato”, ha scritto un utente. “Questo mi ha spezzato il cuore”, ha aggiunto un altro. Per molti, è stato un chiaro segnale di quanto la rottura dei genitori abbia lasciato un segno profondo in Chanel.

La separazione tra Totti e Ilary ha avuto degli strascichi non indifferenti. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, per un periodo sarebbe calato il gelo tra Chanel e il suo celebre papà. Ignoti i motivi di queste tensioni ma sicuramente la difficile situazione famigliare non ha aiutato.

Ad oggi la Blasi e l’ex marito non hanno neppure ritrovato un rapporto sereno e al compleanno di Chanel Ilary – che ha accusato Totti di aver rovinato il loro matrimonio tradendola con l’attuale compagna Noemi Bocchi – si è addirittura rifiutata di fare una foto di famiglia.

Getty Images

Al contrario Chanel ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con la madre, con la quale condivide la passione per la moda, per i viaggi e per i social. Di recente si sono concesse una mini vacanza a Ponza, da sempre uno dei posti del cuore della famiglia Totti.

Qualche tempo fa, in occasione dell’uscita del documentario Netflix, Chanel non ha esitato a elogiare pubblicamente Ilary: “Fiera della donna che sei”, ha scritto su Instagram a corredo di un frame del programma in cui la Blasi ha raccontato la sua versione sulla fine del lungo legame con Totti.

IPA

Chanel Totti tra social e televisione

Dopo la sfarzosa festa di compleanno e il diploma di maturità, Chanel Totti ha deciso di darsi da fare come influencer. Non è chiaro se si iscriverà anche all’Università.

Intanto la televisione ha iniziato a corteggiarla: Milly Carlucci la vorrebbe a tutti i costi a Ballando con le Stelle, dopo aver ricevuto un secco no da Francesco Totti. Per ora Chanel ci starebbe pensando anche se la proposta è sicuramente allettante e un modo per farsi conoscere meglio al di là del pesante cognome che porta.