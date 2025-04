Divorzio Totti-Blasi, Cristiano Iovino conferma: “Una vera e intensa relazione”

Fonte: IPA Ilary Blasi

Venti minuti di deposizione di fronte al giudice Simona Rossi per Cristiano Iovino, che si è ritrovato (di nuovo) a dover smentire le affermazioni di Ilary Blasi che aveva parlato di un innocente caffè con lui nel suo docufilm per Netflix, Unica. Il personal trainer ha infatti parlato della sua relazione con la conduttrice, facendola risalire già al 2020, facendo così segnare agli avvocati dell’ex calciatore un punto a loro favore.

Cristiano Iovino conferma la relazione con Ilary Blasi in tribunale

La sua testimonianza era attesissima, in particolare dagli avvocati di Francesco Totti, che grazie alla sua deposizione possono dire con certezza di aver segnato un punto a loro favore. Stiamo parlando di Cristiano Iovino, che ha finalmente raccontato la sua verità davanti al giudice Simona Rossi, che con nuovi elementi adesso dovrà decidere sulla separazione tra l’ex calciatore e Ilary Blasi. In ballo c’è l’importo dell’assegno di mantenimento e l’addebito per la rottura del matrimonio.

Il personal trainer, proprio come aveva fatto qualche tempo fa sulle pagine del Messaggero, ha smentito le dichiarazioni della conduttrice, che aveva parlato di un innocente caffè con lui nel suo docufilm per Netflix, Unica. Lei stessa aveva raccontato che “a saperlo, oltre al caffè avrei fatto altro”, dopo aver saputo che l’ex marito aveva intrapreso una relazione con Noemi Bocchi.

Ma le cose non sarebbero andate proprio così secondo quanto dichiarato da Iovino.”Tra me e Ilary Blasi c’è stata una vera e intensa relazione, intima e sentimentale“, si legge sul Corriere della Sera, confermando quello che aveva già dichiarato in precedenza sui giornali, dopo essere stato tirato in ballo suo malgrado. “Era sposata ma non si può parlare di storia. Direi piuttosto di una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi, dal momento che anche io ero spesso fuori. Mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda e che vivessero praticamente da separati in casa. Altrimenti avrei sicuramente evitato una situazione del genere “, aveva detto al Messaggero.

La frequentazione che dà ragione a Totti

Stando alla testimonianza di Iovino, tra i due già nel 2020 sarebbe nato un rapporto duraturo, fatto di incontri clandestini in un lussuoso hotel di Milano, facilitati dalla complicità di Alessia Solidani, amica del cuore e parrucchiera di Ilary, tra confidenze, intimità e passione.

La deposizione del personal trainer dà così ragione a Totti e ai suoi avvocati, che fin dall’inizio sostengono che a tradire per prima fu proprio la conduttrice, quando il campione scoprì leggendo i messaggi compromettenti sul suo cellulare. Noemi Bocchi è arrivata nella vita del Pupone nel 2021, quindi un anno dopo il tradimento di Ilary.

Un dettaglio non da poco visto che si potrebbe ridiscutere la cifra dell’assegno di mantenimento: la conduttrice vorrebbe 24 mila euro, ma l’ex calciatore in questo momento versa all’ex moglie 12.500 euro al mese, cifra che adesso lui vorrebbe ridurre visto che il primogenito Cristian, che ha 19 anni ed è calciatore dell’Olbia in serie D, si mantiene ormai da solo, e che anche Chanel il prossimo 13 maggio diventerà maggiorenne.