Cristiano Iovino su Ilary Blasi: “Mi ha messo in mezzo. Voglio stare fuori da tutto”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Ilary Blasi

Cristiano Iovino è tornato a far parlare di sé. Il personal trainer romano, che negli ultimi anni è stato al centro delle cronache rosa per la sua relazione con Ilary Blasi e la controversa vicenda con Fedez, ha rilasciato nuove dichiarazioni che stanno facendo discutere. Durante un incontro casuale con una giornalista di Gente sul treno Roma-Milano, Iovino si è lasciato andare a commenti inediti sulla conduttrice, rivelando dettagli che hanno acceso l’attenzione del pubblico.

L’incontro casuale e le parole di Cristiano Iovino

La giornalista Maria Elena Barnabi, autrice del pezzo pubblicato su Gente, ha raccontato l’imprevisto incontro con Cristiano Iovino durante un viaggio in treno.

L’uomo, 37 anni, dagli occhi verdi e il corpo tatuato, è noto per essere una figura centrale nelle vicende di gossip legate a Ilary Blasi e all’ex marito Francesco Totti. L’incontro, avvenuto per pura casualità, ha permesso alla reporter di ascoltare dichiarazioni che fino ad ora erano rimaste nell’ombra.

“Io voglio stare fuori da tutto, mi faccio i cavoli miei”, ha detto Iovino, sottolineando il suo desiderio di mantenere un basso profilo e di non alimentare ulteriormente le polemiche che lo vedono coinvolto.

L’uomo ha ammesso di sentirsi messo in mezzo e ha voluto ribadire di non avere intenzione di rilasciare interviste. Tuttavia, nonostante il suo atteggiamento riservato, l’incontro con la giornalista ha portato alla luce una verità più complessa.

La Barnabi ha infatti descritto il modo in cui Cristiano pronunciava il nome di Ilary come malinconico, suggerendo che tra i due ci fosse stato più di quanto dichiarato pubblicamente.

Il silenzio su Fedez e l’incidente

Non meno intrigante è la vicenda legata al rapper Fedez e ad alcuni ultras milanisti, con cui Cristiano Iovino avrebbe avuto una rissa violenta. Nonostante i video delle telecamere di sicurezza abbiano ripreso la scena, Iovino non ha mai denunciato l’accaduto, lasciando supporre che ci sia stato un accordo economico tra le parti per mantenere il silenzio. “Di quello non parlo”, ha ripetuto più volte alla giornalista di Gente.

Questa riservatezza ha alimentato le speculazioni: alcuni pensano che il personal trainer abbia scelto di restare in silenzio per proteggere la sua vita privata e non attirare l’attenzione mediatica, mentre altri ipotizzano che l’accordo monetario sia stato motivato dal desiderio di evitare una battaglia legale e il clamore che ne sarebbe derivato.

L’immagine di Cristiano Iovino oggi

Cristiano Iovino è diventato, volente o nolente, un personaggio centrale nel gossip italiano. Con la sua figura affascinante e la sua discrezione, ha attirato l’attenzione di molti, pur cercando di restare lontano dai riflettori.

Parlando con la Barnabi, ha accennato a progetti personali che non si sono realizzati a causa della pandemia e ha rivelato di aver aperto un cocktail bar nella zona Isola di Milano, uno dei quartieri più in voga della città.

“Mi sono trasferito a Milano perché Roma mi aveva stancato”, ha raccontato Iovino, lasciando trasparire un desiderio di cambiamento e una fuga dalle dinamiche ripetitive della Capitale. Tra gli aneddoti emersi, Iovino ha menzionato anche la sua passione per gli animali, parlando di un gattino di nome Omen, simbolo di un nuovo inizio e, forse, di un presagio di rinascita.