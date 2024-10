Fonte: Ansa Fedez

È arrivato il Tapiro d’Oro anche per Cristiano Iovino, dopo quello consegnato a Fedez pochi giorni fa (e in cui ha ripreso Valerio Staffelli). Il personal trainer, che è conosciuto anche per essere “l’uomo del caffè” di Ilary Blasi nel divorzio da Francesco Totti, ha commentato il presunto accordo economico con Fedez.

Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro per Cristiano Iovino

Nelle ultime settimane, Fedez è al centro della cronaca. Non rosa, questa volta: sotto le luci dei riflettori, c’è l’aggressione a Cristiano Iovino, così come i suoi rapporti con gli ultras del Milan (il suo bodyguard è stato arrestato). Il 7 ottobre 2024, Striscia la Notizia si è occupata nuovamente del caso, con Valerio Staffelli che ha consegnato il Tapiro a Iovino. Inizialmente il personal trainer ha provato a glissare sulle domande. “Non mi va di parlare”. In merito alla “spedizione punitiva”, risalente ad aprile 2024, ha detto: “A me il dente non l’ha rotto nessuno: se c’è stato un dente rotto, non era il mio”.

E ha anche messo un punto riguardo al presunto accordo economico con Fedez: è stato Gabriele Parpiglia a raccontare di un accordo tra il rapper e Iovino dalla “cifra folle”. Il personal trainer, dopo il pestaggio, si era rifiutato di andare in ospedale e di sporgere denuncia. Al Salone del Libro, Fedez aveva detto di non essere stato presente. “Non è che Fedez ha comprato il suo silenzio?”, ha chiesto Staffelli, e Iovino: “Ma quali soldi, magari…”.

Valerio Staffelli e la rabbia di Fedez dopo la consegna del Tapiro d’Oro

Anche Fedez ha ricevuto l’ennesimo Tapiro d’Oro da parte di Striscia: il servizio di Valerio Staffelli si era concluso con un “dopo ci sentiamo”. Ma con Staffelli i rapporti sarebbero più incrinati che mai, considerando quanto rivelato dall’inviato stesso il giorno successivo al servizio: “Fedez non si è fatto vivo. L’ho cercato io oggi. Mi ha mandato due vocali, che non mi sembra il caso di diffondere, nei quali era molto adirato per il servizio di ieri. Si è innervosito. Ha anche detto che mi porterà in tribunale. Si è molto arrabbiato, perché gli ho chiesto dei suoi guardaspalle arrestati, coinvolti anche nella rissa con Iovino nata da una lite in discoteca con Fedez”.

Al di là di tutto, Fedez sta vivendo un periodo piuttosto complesso: da poche settimane si è concluso il dissing con Tony Effe, e ora l’attenzione è in parte concentrata sulla separazione dall’ex Chiara Ferragni. La trattativa sarebbe vicina alla chiusura, secondo quanto riportato dal Corriere: separazione consensuale e affidamento congiunto. Fedez avrebbe inoltre specificato di volersi occupare in prima persona delle spese legate alla scuola, all’attività sportiva ed eventuali visite mediche: una scelta che mostra tutto il suo amore per i figli, Leone e Vittoria. D’altro canto, anche la Ferragni si trova in un momento decisivo della sua vita: l’indagine per truffa aggravata è stata chiusa e confermata, e ora i suoi legali stanno lavorando su una memoria di 200 pagine. Potrebbe essere inoltre ospite a Belve, ma non c’è nulla di confermato.