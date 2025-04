Fedez, chiesta l’archiviazione per il Caso Iovino: “Niente rissa”

Chiesta l'archiviazione per Fedez per il Caso Iovino: "Nessuno scontro tra gruppi contrapposti, ma un gruppo contro un'unica persona offesa"

Fonte: IPA Fedez

Per il Caso Iovino, è stata chiesta l’archiviazione per l’inchiesta per rissa a carico di Fedez dalla PM di Milano, Michela Bordieri. La motivazione addotta è la seguente: “Nessuno scontro tra gruppi contrapposti, ma un gruppo contro un’unica persona offesa”. Inoltre, lo ricordiamo, Fedez e Cristiano Iovino, che nella giornata del 1° aprile ha testimoniato per il divorzio Totti-Blasi, avevano raggiunto un accordo transattivo e il personal trainer non aveva mai presentato denuncia.

Caso Iovino, chiesta l’archiviazione per Fedez

La notte tra il 21 e il 22 aprile 2024 ha visto Cristiano Iovino, noto personal trainer, vittima di un pestaggio da parte di alcuni ultrà del Milan, proprio di fronte al condominio dove vive Iovino. Assieme agli ultrà del Milan, era presente anche Fedez. Il video della presunta aggressione è stato mostrato in aula durante il processo, che è a carico di tre ultras rossoneri, dove c’è anche Cristian Rosiello, ex bodyguard di Fedez.

I fatti sarebbero i seguenti: ci sarebbe stata prima una discussione nella discoteca The Club e poi una rissa vicino all’abitazione di Iovino. Delle persone, che sono state identificate in seguito, sono scese da un van e si sono scagliate contro Iovino. A maggio, Fedez e il personal trainer avevano raggiunto un accordo transattivo. Ci sono poi altri aspetti da considerare: Iovino non ha mai sporto querela contro Fedez e, inoltre, non sono stati allegati agli atti i certificati medici dopo la rissa, quelli che naturalmente servono per quantificare e stabilire le lesioni.

A rivelare l’accordo economico era stato Gabriele Parpiglia. “C’è stato un accordo, secondo fonti legali, da parte dei legali di Fedez e Cristiano Iovino. La cifra in teoria non si potrebbe sapere, ma io sono un giornalista e mi avvalgo del diritto di cronaca. Perché c’è un accordo di riservatezza tra le parti, quindi un patto di segretezza. A me risulta che la cifra sia tra 400 e 500mila euro. Parallelamente c’è la vendita della villa… due cose che potrebbero collimare. Dinanzi a una cifra del genere, Iovino non fa denuncia, però la denuncia prosegue d’ufficio. Non essendoci il querelante, ha un peso minore”. Per questo motivo, Iovino aveva ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia: Iovino aveva semplicemente risposto con un “ma quali soldi, magari…”.

Iovino in tribunale per il divorzio Totti-Blasi

Come riporta l’Ansa, dunque, la richiesta di archiviazione metterà un punto definitivo alla vicenda Fedez-Iovino, poiché non sono emersi elementi utili a configurare il reato. Di pari passo con questa notizia giunta oggi 2 aprile, ieri 1° aprile, invece, Iovino si è recato in tribunale dove era atteso per testimoniare nella vicenda Totti-Blasi.

Il Corriere della Sera ha ripercorso quanto avvenuto in tribunale: “Tra me e Ilary Blasi c’è stata una vera e intensa relazione, intima e sentimentale”. In un’intervista, aveva raccontato alcuni dettagli della loro frequentazione, che aveva definito intima. “Potevano passare anche mesi senza vedersi, dal momento che anche io ero spesso fuori. Mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda e che vivessero praticamente da separati in casa”. Altrimenti, come aveva sostenuto lo stesso Iovino, “avrei sicuramente evitato una situazione del genere”.