Totti si è fatto autogoal? La data di anniversario con Noemi darebbe ragione a Ilary

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno svelato la data del loro anniversario ma questo dettaglio darebbe ragione a Ilary Blasi nella battaglia legale per il divorzio

La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha fatto sognare il mondo dello sport e dello spettacolo italiano. I due hanno coronato il loro legame con un seguitissimo matrimonio, che ha avuto luogo il 19 giugno 2005 e sono rimasti legati fino all’11 luglio 2022, quando hanno confermato la rottura con due diversi comunicati stampa, dopo mesi in cui si rincorrevano le indiscrezioni su una nuova presunta relazione del Pupone con Noemi Bocchi.

I rumors si sono rivelati poi fondati e Francesco Totti ha svelato di essere nuovamente innamorato e che il legame con la fidanzata attuale è sbocciato nei primi mesi del 2022. A distanza di anni e con una battaglia legale per il divorzio ancora aperta, però, lo stesso ex calciatore ha smentito le sue dichiarazioni del passato, svelando sui social di aver festeggiato l’anniversario con Noemi Bocchi il 13 settembre 2025.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, la confusione sulla data di anniversario

Francesco Totti e Noemi Bocchi fanno ufficialmente coppia fissa dal 2022, anno in cui lo sportivo ha chiuso la sua lunga relazione con Ilary Blasi e svelato a tutti di essere nuovamente innamorato. Il rapporto tra i due, infatti, è sembrato sempre molto solido e ha resistito anche agli scossoni dovuti alla burrascosa separazione dalla conduttrice televisiva, condita da denunce e colpi bassi.

I due ex coniugi non sarebbero del tutto d’accordo sulla dinamica di quanto accaduto, con Francesco Totti che darebbe la colpa a Ilary Blasi e al suo presunto tradimento con Cristiano Iovino, mentre la conduttrice televisiva ha svelato di aver fatto seguire l’ex coniuge da un investigatore privato e di aver così appreso della sua relazione amorosa con Noemi Bocchi.

Francesco Totti e Ilary Blasi non concordano, quindi, su un punto cruciale: chi dei due abbia tradito per primo. Il recente anniversario, tra lo sportivo e Noemi Bocchi, raccontato su Instagram, potrebbe spostare l’asticella della verità a favore della conduttrice televisiva, perché anticiperebbe la data d’inizio della loro relazione a settembre 2021, rispetto al marzo 2022 come da lui dichiarato. L’osservazione sul possibile autogoal dell’ex calciatore è arrivata da Giuseppe Candela sulle pagine del magazine Chi.

Il giornalista ha evidenziato che il festeggiamento avvenuto il 13 settembre 2025 mette un dubbio sulle dichiarazioni di Francesco Totti riguardo la data d’inizio della sua relazione con Noemi Bocchi e potrebbe significare che i due hanno deciso o di spostare il loro anniversario mesi dopo il momento reale in cui si sono messi insieme (il marzo 2022 dichiarato dall’ex calciatore) o, al contrario, che la storia andava avanti già da settembre 2021 e che i due abbiano, quindi, già festeggiato il quarto anno insieme e non il terzo.

Francesco Totti e Ilary Blasi, chi ha tradito per primo?

Francesco Totti e Ilary Blasi sono ancora coinvolti in un’aspra battaglia legale per il loro divorzio. Punto chiave del confronto e anche il presunto tradimento della conduttrice televisiva con Cristiano Iovino, che sarebbe avvenuto l’11 ottobre 2021. L’ex calciatore accusa la moglie di aver tradito per prima ma, se la data dell’inizio della relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi venisse fissata al 13 settembre 2021 lo sportivo verrebbe così smentito.