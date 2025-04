Divorzio Totti-Blasi, Cristiano Iovino in tribunale: cosa aveva detto su Ilary

Fonte: IPA Ilary Blasi

Il 1° aprile Cristiano Iovino è atteso in tribunale: è una delle parti che verranno ascoltate durante la causa di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Tuttavia, il personal trainer potrebbe non essere presente, considerando che già in passato ha presentato delle motivazioni per non andare in tribunale. Ma cosa aveva detto Iovino in un’intervista sul suo presunto passato con la Blasi?

Divorzio Totti-Blasi, Cristiano Iovino atteso in tribunale

Conosciamo tutti, più o meno, i fatti: il nome di Cristiano Iovino è spesso stato associato nella causa di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il personal trainer, in effetti, avrebbe avuto una liaison con la Blasi mentre era sposata con Totti. La Blasi, tuttavia, nel documentario Unica su Netflix, aveva detto di aver preso solamente un caffè a Milano con Iovino, alla presenza dell’amica e parrucchiera Alessia Solidani.

Iovino era diventato così, nella narrazione dei fatti anche da parte della stampa, “l’uomo del caffè“. Ma proprio lui aveva detto di essere stato messo in mezzo e, in ogni caso, a Il Messaggero, aveva già dato la sua versione dei fatti, quindi di aver avuto in qualche modo una frequentazione con la conduttrice, in procinto di tornare in televisione con The Couple.

“Io e Ilary Blasi abbiamo avuto una frequentazione intima“, aveva raccontato. “Anche dietro consiglio dei miei legali, ho deciso, per una volta, di parlare io. Anche per evitare ulteriori strumentalizzazioni e chiudere la questione. Ci vedevamo principalmente a casa mia. Ed è capitato qualche volta di vederci in negozio da Alessia (Solidani, n.d.r.), ai Parioli”. Inoltre, aveva evitato di rispondere ai presunti incontri in hotel a Milano. “A questa domanda preferisco non rispondere. Se poi verrò chiamato in Tribunale, come dicono sulla stampa, riferirò in quella sede”.

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi

La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ormai tramontata: ambedue sono andati avanti, Totti con Noemi Bocchi, mentre la Blasi è più felice che mai al fianco del suo fidanzato Bastian Muller. Ma c’è ancora un’ultima questione da risolvere, ed è quella del divorzio. Il Tribunale Civile di Roma ha stabilito che Totti debba versare un assegno di 12.500 euro per il mantenimento: inoltre, la Blasi vive ancora nella villa all’Eur, teatro dell’amore della famiglia Totti. Oggi più che mai, rimane comunque la casa di famiglia.

In ogni caso, la Blasi aveva confermato più volte la sua versione dei fatti, lontana da quella di Iovino. “Ci siamo conosciuti nel 2020, attraverso i social. In seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona a una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma”. A contattarla per primo sarebbe stato proprio Iovino su Instagram, commentando un suo selfie. In tribunale, il personal trainer dovrà dunque chiarire diversi aspetti. L’ex Capitano della Roma afferma che la prima a tradire sia stata proprio Ilary, ma dall’altra parte la Blasi sostiene fermamente il contrario. Con lui era rimasta in buoni rapporti fino all’uscita del documentario, come raccontato dallo stesso Iovino. “Mi aspettavo che mi avvisasse, visto che ha parlato di me. La mia quotidianità e serenità è stata destabilizzata per diverse settimane”.