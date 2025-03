Fonte: IPA Ilary Blasi

L’attesa è quasi terminata e The Couple sta per fare il proprio debutto su Canale 5. Ciò che più affascina il pubblico di Mediaset, però, è senza dubbio il ritorno di Ilary Blasi in prima serata alla conduzione di un reality.

Da L’Isola dei Famosi a oggi ne sono successe di cose. Spazio a dei contrasti con la produzione, il progetto su Netflix e un libro pubblicato. I tanto chiacchierati dissapori con Pier Silvio Berlusconi, mai confermati, sarebbero però rientrati. Diffuso già il primo spot, che ha rapidamente conquistato il pubblico. La genuinità della Blasi è sempre un’arma vincente e di colpo sembra aver cancellato l’ombra di Diletta Leotta.

Quando inizia The Couple

È stato lanciato online e in televisione il primo spot ufficiale di The Couple. Il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, che è definibile come una costola del Grande Fratello. Non è un caso che il tutto si svolgerà proprio nella casa più spiata d’Italia.

Sono infatti in corso i lavori in alcune sezioni, al di là della porta rossa, attualmente vietate ai concorrenti. Sappiamo quando terminerà il GF, e una settimana dopo potremo cimentarci in questo nuovo viaggio, la cui durata resta attualmente sconosciuta.

La prima puntata di The Couple andrà in onda lunedì 7 aprile, in prima serata su Canale 5. Sarà tutto in diretta, è stato confermato nello spot, e conosciamo anche l’entità del montepremi. Decisamente generoso.

The Couple, montepremi e novità

Cosa sappiamo di The Couple. Abbiamo spiegato il funzionamento del gioco, sulla base di quanto già mandato in onda all’estero. Facciamo ora però riferimento allo spot Mediaset. La conduttrice spiega che in gioco ci saranno 8 coppie, “che si sfideranno tra loro per vincere un montepremi incredibile”.

La struttura del gioco impone delle dinamiche particolari. Del resto “le coppie potranno provare a vincere solo se resteranno unite”. Di certo un contributo importante per quanto riguarda l’interesse del pubblico, intrattenuto da un ritmo serrato e uno schema ben preciso.

Ilary Blasi si mostra decisamente entusiasta. Presenta il suo nuovo reality come in grado di rivoluzionare la televisione italiana.

“Le coppie verranno insieme e dovranno superare sfide e prove di ogni genere. Non si tratterà però soltanto di prove fisiche. Serviranno astuzia, strategia e soprattutto fiducia reciproca. Alla fine vincerà soltanto una coppia”.

In alcuni mini spot Ilary Blasi a parlato di una somma in palio incredibile. La conduttrice non ha affatto esagerato: il montepremi di The Couple è di 1 milione di euro. Una cifra record, che supererebbe anche quella del Grande Fratello 6, che ha visto Augusto De Megni conquistare 900mila euro.

Tutto lascia pensare, però, che la quota potrebbe calare o nuovamente aumentare a seconda dell’andamento di alcune sfide, avendo 1 milione di euro come tetto massimo. Come detto, il programma sarà in diretta ma sarà garantita anche una live h24 all’interno della casa, per tutti quelli che vogliano seguire le 8 coppie su Mediaset Infinity.