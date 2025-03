Il Grande Fratello è ormai quasi giunto al termine ma, per quanto possa sorprendere, mancano ancora due puntate conclusive: in una scopriremo chi avrà vinto e nell'altra ci sarà uno speciale

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Grande Fratello è andato avanti tra il 2024 e il 2025 per più di sei mesi. Come spesso accaduto nel corso degli ultimi anni, ha vissuto momenti altalenanti in termini di ascolti, per poi concludersi in maniera quasi improvvisa.

La data finale non è stata infatti annunciata a inizio trasmissione. Sono state prese decisioni sulla base dell’impatto sul pubblico e le necessità del palinsesto. Non solo, si è anche deciso di modificare la scelta in corso d’opera, annunciando l’ultima puntata e poi aggiungendone un’altra, speciale, per offrire più tempo a The Couple. Scopriamo allora quando finirà davvero il GF.

Quando finisce il Grande Fratello

L’ultima puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 31 marzo, ovviamente in prima serata su Canale 5. Come detto, però, non si tratterà dell’ultimo appuntamento stagionale per il reality condotto da Alfonso Signorini.

Per garantire maggior tempo a The Couple, ovvero il nuovo programma di Ilary Blasi che verrà realizzato proprio nella casa di Cinecittà, ci sarà una puntata speciale. Se il 31 marzo scopriremo chi avrà vinto questa edizione, dunque, non sarà l’ultima volta che vedremo i protagonisti tutti riuniti. L’appuntamento conclusivo sarà lunedì 7 aprile, con numerosi video che riassumeranno questa stagione, portando il pubblico in un lungo viaggio.

Chi sono i finalisti

È stato un lungo viaggio, senza dubbio. Non sono mancate polemiche in questa stagione, soprattutto per quanto riguarda Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. Sono infatti loro i grandi favoriti per la vittoria del Grande Fratello 2025.

Lui è stato coinvolto in una storia con Shaila, tra alti e bassi. Un tira e molla che ci ha portato dai violenti litigi ai passionali riavvicinamenti. Numerose le clip online dei due, che resteranno lì a imperitura memoria. Helena invece, che aveva avuto un avvicinamento con Spolverato, è passata dal litigare in maniera violenta e fisica con Jessica Morlacchi a scontrarsi con Zeudi.

Quest’ultima, altra finalista, ha mostrato i denti e tutti ora la criticano perché, pur negandolo, è una vera giocatrice. Ha studiato il GF nel dettaglio e tentato di creare numerose dinamiche pro televoto.

Troviamo poi Jessica Morlacchi, grande favorita per un certo lasso di tempo, sia pre eliminazione che post rientro. Oggi è decisamente più disparte, anche perché ha avuto modo di rendersi conto, da fuori, di alcuni atteggiamenti avuti. Questo le ha però tolto spazio nel programma.

Non è però tutto deciso, non ancora. Al termine della semifinale, infatti, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti sono finite al televoto. Soltanto una di loro riuscirà a raggiungere la finale.