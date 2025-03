The Couple, Ilary Blasi “non vuole fallire e corteggia Paolo Ciavarro e Clizia”

Fervono i preparativi per il debutto del nuovo programma di Canale 5 ma produzione e conduttrice sarebbero ancora in alto mare con il cast

Fonte: IPA Ilary Blasi

Ilary Blasi è pronta a tornare su Canale 5 dopo un anno di assenza. La conduttrice romana è pronta a tornare con un nuovo programma, The Couple, un format che strizza l’occhio al Grande Fratello ma con maggiore avventura e suspance. Lo show dovrebbe partire a breve ma pare che la produzione sia ancora in alto mare con il cast. E Ilary starebbe dando il proprio contributo facendo il possibile per avere tra i concorrenti Paolo Ciavarro e la moglie Clizia Incorvaia.

Ilary Blasi vuole Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a The Couple

Stando a quello che scrive Alberto Dandolo su Oggi, “Ilary Blasi non può e non vuole permettersi di fallire. In queste ore sta corteggiando una coppia che ancora non ha sciolto le riserve: quella formata da Paolo Ciavarro e la moglie Clizia Incorvaia“. Ma le trattative sarebbero ancora in corso “dopo lo stop dovuto al difficile momento che sta vivendo Paolo, a causa della perdita dell’amatissima mamma Eleonora Giorgi“.

Per Paolo e Clizia si tratterebbe del secondo reality show insieme dopo il Grande Fratello Vip di qualche anno fa che li ha fatti conoscere e innamorare. In passato la Incorvaia ha anche partecipato a Pechino Express in coppia con l’ex marito Francesco Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni.

Indiscrezioni a parte ad oggi resta avvolto nel mistero il cast di The Couple. Il totonomi è però già partito e secondo gli ultimi rumors potrebbero esserci nel nuovo show di Ilary Blasi: Jasmine Carrisi e il suo ex Pierpaolo Greco; le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli; Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cuculo; Gloria Guida con la figlia Guendalina Dorelli; Gianmarco Zagato e Nicole Pallado.

Potrebbe esserci anche Costanza Caracciolo, come spifferato da Deianira Marzano: “La moglie di un calciatore famoso anche lei famosa è stata presa per The Couple, con chi gareggerà? Con la sua ex amata e odiata collega”. E si vocifera anche di Corinne Clery ed Eva Henger (forse in coppia con la figlia Mercedesz).

Come funziona il nuovo programma The Couple

In un comunicato stampa, Mediaset ha definito The Couple un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena. Con protagonisti personaggi noti e persone comuni. Vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti. Tutti rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere.

La tenuta dei concorrenti e delle coppie verrà messa a dura prova psicologica e fisica. Una sfida per difendersi dagli avversari, ma anche da sé stessi. Soltanto una coppia si aggiudicherà l’intero montepremi eliminando tutti gli avversari. Ma con un insindacabile giudizio: solo il pubblico decreterà i vincitori di The Couple.

Non sarà l’unico impegno in tv di Ilary Blasi nella nuova stagione: dopo The Couple, in estate, l’ex moglie di Francesco Totti tornerà a presentare Battiti Live con l’amico e collega Alvin. Lo scorso anno l’evento musicale itinerante ha ottenuto dei buoni risultati.

Smentiti così di fatto i presunti rapporti tesi tra Ilary e Pier Silvio Berlusconi e la compagna Silvia Toffanin. La coppia ha sempre avuto stima e fiducia nei confronti della Blasi e non ha esitato ad affidarle un nuovo progetto su cui l’azienda punta molto.