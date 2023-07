Veronica Gentili, il bacio segreto a Travaglio: prima conquista “Le Iene” e poi il direttore

Fonte: Ansa Veronica Gentili e Marco Travaglio, il bacio rubato

Se l’oroscopo funziona davvero, quello di inizio anno di Veronica Gentili dovrebbe averle promesso un 2023 indimenticabile, uno di quegli anni in cui tutte le caselle vengono finalmente spuntate: fortuna, lavoro e amore. Non che prima se la passasse male, ma negli ultimi mesi la conduttrice Mediaset ha iniziato una vertiginosa scalata al successo, professionale sì, e forse non solo. Su Diva e Donna, Veronica Gentili è stata immortalata mentre, nascosta nella notte di Roma, stampa un tenero bacio sul volto di un famosissimo giornalista italiano.

Veronica Gentili: inaspettato bacio a Marco Travaglio

Una cena tra amici e colleghi di vecchia data e, per finire, una tranquilla passeggiata per le strade di Roma, caldissime in queste bollenti notte d’estate. Potrebbe essere la scena di un film di Gabriele Muccino, lo stesso regista per cui Veronica Gentili, appena 17enne, fece il suo debutto da attrice con la pellicola Come te nessuno mai del 1996. E nei film di Muccino c’è sempre, immancabile, un bacio, il più delle volte un bacio colpevole.

Imparato come si fa dal grande regista, Gentili ha rispettato il copione alla lettera e, spinta dal Ponentino romano ha gettato la braccia al collo di Marco Travaglio – si proprio lui, il giornalista tutto d’un pezzo, agguerrito direttore de Il Fatto Quotidiano – e gli ha stampato un tenero bacio, presumibilmente sulle labbra, seppur qualcuno sminuisca e pensi alla guancia. Un nuovo amore che nasce? Gentili e Travaglio si preparano a rubare a Enrico Mentana e Francesca Fagnani il titolo di coppia d’oro del giornalismo italiano?

Un amore controcorrente

La domanda è spinosa. Il legame tra la conduttrice di Controcorrente e il direttore non è una novità: Gentili collabora con Il Fatto da più di 7 anni, dopo aver messo in stand by la carriera da attrice per dedicarsi al giornalismo. E fin qui tutto è lineare: la giornalista che si innamora del direttore, un altro cliché mucciniano. Ma c’è un ma, a quanto si sa – e di lui, in realtà, si sa ben poco – Marco Travaglio è sposato e Veronica Gentili fidanzata.

Il direttore del Fatto è sposato da trent’anni con Isabella, con cui ha due figli, Elisa e Alessandro (di professione trapper). E queste sono le uniche informazioni sulla vita privata di Travaglio, molto ma davvero molto riservato. La cronaca rosa, in risposta alla foto del bacio rubato, ha iniziato a diffondere la voce che il giornalista e la moglie si siano da qualche tempo separati, ma la notizia non ha ancora conferma. Poco e nulla si sa anche sul presunto fidanzato di Gentili, che di nome fa Massimo e di mestiere lo sceneggiatore.

Non resta che attendere e stare a guardare come si evolverà il rapporto tra il più severo dei giornalisti italiani e la conduttrice che, il prossimo autunno, ruberà lo scettro de Le Iene a Belen Rodriguez. Comunque vada, è una storia che ci appassionerà, perché chi l’avrebbe mai detto che il duro e puro Marco Travaglio – che dell’essere sfacciatamente contrario alla destra in generale e a Berlusconi in particolare ha fatto uno stile di vita – sarebbe finito assieme a una delle donne di punta di Mediaset.