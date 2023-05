Francesca Fagnani: il primo bacio con Mentana e l’addio di Fazio alla Rai

Francesca Fagnani è una delle grandi scoperte degli ultimi anni sul piccolo schermo. Ma, oltre al lato professionale, nel suo privato la conduttrice Rai coltiva una romantica storia d’amore che dura ormai da diversi anni. E non con un volto qualunque, ma con un simbolo del giornalismo e della tv come Enrico Mentana. Poco avvezza a sbandierare in pubblica piazza la sua privacy, questa volta ha però voluto fare un’eccezione, raccontando il primo bacio con il suo compagno. E sull’addio di Fabio Fazio alla Rai, il suo giudizio è netto.

Francesca Fagnani, il primo bacio con Mentana: “Fu inaspettato”

“Belva” per eccellenza del panorama televisivo italiano, Francesca Fagnani si sta confermando nel corso degli anni come una delle conduttrici più interessanti in tv. Il suo programma, Belve, è un grande successo di pubblico e ascolti, per il suo modo nudo e crudo di indagare la sfera professionale e privata degli ospiti intervistati, mettendoli alla porta e costringendoli a raccontare (con trasparenza e senza possibilità di fuga) tutta la verità. Merito, ovviamente, anche del carattere schietto e a tratti pungente della conduttrice Rai.

Ma, oltre al lato professionale che le sta riservando grandi soddisfazioni, Francesca Fagnani ha anche un’importante storia d’amore nel suo privato, quella con il compagno Enrico Mentana. La conduttrice ha spesso sviato il discorso quando si è ritrovata a dover parlare della relazione con il giornalista. Ma, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, si è “sbottonata” ricordando il loro primo bacio. E fu Mentana a compiere il primo passo: “Lui. In ascensore. Salutandomi. Fu inaspettato“.

Compagni di vita sì, ma per il momento il matrimonio è soltanto un’ipotesi remota. La rivelazione di Belve fa chiarezza sulla sua idea di amore e spiega: “Io faccio fatica a credere nell’amore per sempre. Come si fa a desiderare la stessa persona negli anni, addirittura per sempre? Quando l’amore va bene cade, si trasforma. Quando va male ci si lascia subito o ci si lascia dopo”.

Il pensiero su Fabio Fazio: “Perdita per la Rai ma non per i telespettatori”

Nel corso dell’intervista, Francesca Fagnani si è raccontata a tutto tondo e ha indagato anche, con la lucidità e la schiettezza di sempre, l’attuale scenario televisivo in Italia. Inevitabile, ovviamente, un riferimento al clamoroso colpo di scena che si è in questi giorni consumato in Rai: l’addio di Fabio Fazio. Il conduttore di Che tempo che fa saluterà la Tv pubblica dopo 40 anni di onorata carriera e passerà a Discovery: non un addio volontario né così semplice da digerire, come da lui stesso rivelato sul settimanale Oggi.

Porte scorrevoli in Rai, dunque, tra chi viene e chi va, tra chi lascia e chi vi potrebbe far ritorno a partire dalla prossima stagione. Per Fabio Fazio, dunque, si spalancano le porte di una nuova opportunità televisiva, e a tal proposito Francesca Fagnani ha così commentato: “È una perdita per la Rai ma non per i telespettatori, per fortuna, che lo troveranno su un’altra rete. C’è ormai tanta offerta: chi sa lavorare non resterà mai fuori”.