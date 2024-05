Fonte: IPA Francesca Fagnani

L’intervista di Francesca Fagnani a Donne sull’orlo di una crisi di nervi è subito iniziata in maniera calorosa. Un abbraccio con Piero Chiambretti e una domanda per sciogliere il ghiaccio. Ecco il suo parere sul successo ottenuto, che in questa modalità non si attendeva: “Non mi aspettavo che il successo si tramutasse in questo affetto”.

Il futuro di Francesca Fagnani

Uno dei temi più discussi, quando si parla di Francesca Fagnani, è senza ombra di dubbio il suo futuro professionale. La stagione di Belve ha deciso di concluderla in maniera sibillina. Non ha confermato di tornare e, a chi glielo ha chiesto, non ha annunciato la sua prossima tappa in carriera.

Il topic è tornato anche nello studio di Piero Chiambretti, ovviamente. Lui l’ha definita “donna mercato”, il che non la entusiasma: “Io sono grata alla Rai. Il percorso è stato virtuoso. Mi ha fatto crescere, passando dalla seconda alla prima serata. La gratitudine è una cosa importante”.

Gli uomini intervistati

In un breve filmato, Chiambretti ha mostrato alcuni degli uomini intervistati a Belve. Il filo conduttore? Smorfie sofferente e lacrime. Da Antonio Conte a Rocco Siffredi, da Massimo Giletti a Fedez.

“Rocco Siffredi è stato molto coraggioso, avendo parlato di un problema non facile, ovvero la dipendenza dal sesso. Quella di Fedez è stata invece una reazione emotiva. Giletti ha parlato invece del padre”.

Non sempre però l’ospite è quello giusto, anzi. Ci sono quelli che si chiudono a riccio e rifiutano di fatto di raccontarsi. Un’occasione persa ma la Fagnani dà la colpa a se stessa e non a chi le si siede dinanzi: “Sono stata io a sbagliare ospite. Colpa mia a chiamarlo. Non ho mai detto però che Raoul Bova è stato noiosissimo, è stato scritto. Ho solo detto che l’ospite più faticoso è quello che non parla. Lui era parecchio chiuso, ma è stata colpa mia, non sua”.

Non sono mancati degli ospiti che l’hanno delusa profondamente, ma non intende fare nomi. Ciò che è certo è che su quella sedia i giudizi non mancano nei confronti di chi decide di parlarle.

Impossibile non parlare anche di Morgan, che alla fine ha avuto il coraggio di chiederle scusa, dopo averla offesa profondamente, mascherando il tutto come una battuta (per usare le parole della giornalista): “Ha capito e si è scusato, del resto quell’offesa qualificava lui e non me, come ho detto”.

Fabrizio Corona e le bugie

Nel corso della sua carriera, ha spiegato, qualcuno che ci ha provato con lei c’è stato, eccome. Nessuno ha però mai avuto degli atteggiamenti eccessivi. Ha poi riguardato una parte dell’intervista a Fabrizio Corona, che nello studio di Belve ha tentato di fare il “piacione”.

Le ha chiesto se, a distanza di tanti anni, lei fosse ancora attratta da lui, dando per scontato che in passato lo sia stata: “Fabrizio è molto simpatico. Gli faccio gli auguri per la bambina che nascerà. Non abbiamo mai avuto una storia (ride, ndr)”.

Da questa scena imbarazzante al pericolo bugie da parte di alcuni intervistati. A darle la maggior parte dei problemi sono gli attori, essendo abituati ad avere un copione in testa da riproporre: “Alcuni hanno recitato, se con questo si intende mentire”.