Ospite del BTC, Festival nazionale del cinema e della televisione di Benevento, Belen Rodriguez si è aperta con il pubblico come mai prima. Ha parlato delle ferite del passato, delle paure per il futuro e dell’amore per la sorella. Ma ha approfittato del grande palco campano anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In particolare, ha rivelato la vera ragione per cui ha sempre rifiutato gli inviti di Francesca Fagnani a Belve.

Il no a Belve per “colpa” di Francesca Fagnani

“Non ho filtri, neanche quando sto male” ha confidato Belen Rodriguez, dal palco del BTC: “Se passo dei momenti difficili lo dico perché penso che a qualcuno potrebbe essere d’aiuto sentirlo. Per il resto, cerco di raccontarmi in maniera onesta nelle occasioni che scelgo con più cura”. E se la showgirl è davvero senza filtri, perché non è ancora stata tra gli ospiti del programma senza filtri per antonomasia? Perché Belen non mai partecipato a Belve?

“Mi hanno invitata – ha confessato – ma ho detto di no”. E non perché non sia una fan della pungente trasmissione condotta da Francesca Fagnani: “Penso che sia un programma diverso dagli altri, molto originale e pieno di pepe”. Il problema è proprio la conduttrice: “Fossi al posto della conduttrice sarei più comprensiva. So che non farebbe lo stesso share se fosse così, ma io sarei più comprensiva. Non farei la cattiva solo perché mi conviene”.

Forse, più che i commenti sardonici della giornalista, Belen ha timore dei commenti che potrebbero arrivare dagli spettatori: “Ci vuole più solidarietà, ci vuole più comprensione, e meno giudizio. In generale, cerco di immedesimarmi nelle persone che criticano, perché è evidente che abbiano passato qualcosa di brutto per comportarsi in quella maniera”.

La lunga pausa di Belen Rodriguez

Non l’abbiamo vista a Belve, ma neppure altrove ultimamente. Si è presa una lunga pausa per scelta, ha dichiarato: “Avevo paura che la gente non mi volesse più, ma ne avevo bisogno”. Ma la lontananza dal palco si è fatto sentire: “Mi è mancata l’adrenalina e, soprattutto, mi è mancato il pubblico”. Così, dopo l’estate – che trascorrendo al mare assieme al nuovo fidanzato Angelo Edoardo Galvano – “a settembre tornerò. E con delle belle cose”. Senza specificare nulla di più.

Nel frattempo, si prepara all’ormai imminente matrimonio della sorella Cecilia con Ignazio Moser: “Le auguro un lunghissimo matrimonio, sono molto emozionata per lei”. Perché nonostante tutto, nonostante le sue relazioni passate l’abbiano “fatta a pezzi, a brandelli”, lei continua a credere nell’amore: “Alla fine vinco io, perché non mi arrendo. Sono innamorata dell’amore, non riuscirei a dire di amare più mia figlia di mia madre o di mia nonna”.

Grande fiducia nell’amore per la famiglia, per tutte le donne della sua vita, meno per l’amore degli uomini: “Ho paura di non avere più le stesse energie e la stessa leggerezza di una volta, ma anche di non riuscire più ad avere un matrimonio stabile. Ho tante paure come ce le hanno tutti, il problema è che ne parliamo poco. Sarebbe più onesto e terapeutico parlarne, altrimenti, se ci teniamo tutto dentro, prima o poi scoppia la bomba come a Hiroshima e Nagasaki e succede un casino”.