Francesca Fagnani, il bellissimo (e costoso) look monospalla a Belve

Torna in prima serata su Rai 2 Francesca Fagnani con Belve: tutti i dettagli sull'abito Versace e cosa accadrà in puntata

Fonte: IPA Francesca Fagnani

Non accenna affatto a scemare il successo di Belve, l’accattivante programma di interviste con al timone Francesca Fagnani che da ormai varie edizioni si è aggiudicato la prima serata su Rai 2. A renderlo interessante non sono soltanto le coraggiose star a prendere posto sul temuto sgabello di settimana in settimana, ma soprattutto la lingua tagliente della sua conduttrice, impegnata nell’arduo intento di provocare tutti con la sua caratteristica ironia. Una vera protagonista la Fagnani, sempre sofisticata a partire dal look.

Francesca Fagnani, la mise total-black monospalla

Francesca Fagnani sotto i riflettori accompagna la sua spiccata irriverenza ad uno stile glamour e davvero ricercato, elegante e minimale al contempo. Se la scorsa settimana la scanzonata conduttrice aveva intervistato Riccardo Scamarcio, Flavia Vento e Mara Venier strizzata in un tubino strapless dal fascino immortale, nemmeno nell’ultima puntata si smentisce e rinuncia al mood dark. Il tocco in più? Lo scintillio.

A Belve è la volta di Gianmarco Tamberi, Carmen Di Pietro e Valeria Golino e Francesca Fagnani per accoglierli sceglie ancora il nero, ma con un pizzico di audacia aggiuntivo che non guasta: pezzo statement del look è ancora una volta un sensuale abito fasciante, rigorosamente firmato Versace. Si tratta di un modello dotato di minigonna aderente e bustier con dettaglio monospalla, a lasciare da un solo lato il braccio nudo mentre l’altro viene coperto da una lunga manica accessoriata di cut-out esteso sul petto.

Completano il look dei vertiginosi tacchi in vernice, anch’essi neri e griffati Le Silla. Il lato accessori è invece affidato ad un paio di lucentissimi orecchini tempestati di diamanti che si intravedono appena tra i capelli leggermente mossi dalla piega naturale.

Fonte: IPA

Per i più curiosi – e sappiamo che ci siete – si tratta del modello Nudo di Pomellato con base in oro rosa 18k e gemme in oro bianco rodiato ulteriormente impreziosite da ben 170 diamanti bianchi. In quanto al prezzo sorvoliamo ma, spoiler: sono molto costosi.

Belve, cosa succede in puntata

Voglia di altri spoiler? Nella puntata che andrà in onda su Rai 2 alle 21.20, martedì 26 novembre, si sa già qualcosa. Le anticipazioni rivelano che sarà il turno di Valeria Golino, Gianmarco Tamberi e Carmen Di Pietro, pronti a sedersi sullo sgabello del terrore e ad ad affrontare, così, la Belva Francesca Fagnani. L’intervista della Golino si concentrerà come prevedibile sul suo ex, Scamarcio, con il quale ha intrecciato una lunga storia d’amore durata circa dieci anni.

Tra gli ospiti della seconda puntata di Belve, come menzionato poco sopra, spicca anche il nome di Carmen Di Pietro che, con sincerità ed un velo di tensione, parlerà del suo passato e dell’esordio nel mondo dello spettacolo. Grande attenzione verrà data al grande amore – forse l’unico – per Sandro Paternostro, più grande di lei di 43 anni, e si farà accenno alla relazione con Maradona.

Fonte: IPA

Gianmarco Tamberi, invece, parlerà del rapporto travagliato e purtroppo oggi inesistente con il padre e si scucirà a proposito dell’intenso rapporto con la moglie Chiara Bontempi. Per ulteriori dettagli non resta che seguire la puntata.