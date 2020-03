Che fine ha fatto Carmen Di Pietro

editato in: da

Carmen Di Pietro, all’anagrafe Carmela Tonto, è nata a Potenza il 24 maggio 1965. Cresciuta a Salerno, ha iniziato la sua carriera come modella e, negli anni ’80, ha vissuto tra l’Italia e città come Londra, Madrid e Parigi.

Le porte della fama si sono aperte per lei nei primi anni ’90, quando ha lavorato in diverse trasmissioni RAI. Tra queste è possibile citare Le Sfumature di Ippoliti e Spazio Ippoliti. Nel 1998, dopo una relazione di 5 anni, si è sposata con il giornalista RAI Sandro Paternostro, ai tempi 76enne (lei ne aveva solo 33).

Lo stesso anno delle nozze, Carmen Di Pietro e Sandro Paternostro hanno interpretato loro stessi in Paparazzi, pellicola di Neri Parenti. Nel 2000, a seguito della dipartita del celebre giornalista, Carmen Di Pietro è rimasta vedova.

Poco dopo, la Di Pietro ha iniziato una storia con Giuseppe Iannoni. Dal loro amore sono nati due figli, Alessandro, venuto al mondo nel 2001, e Carmelina, nata quando Carmen aveva 43 anni. La coppia si è unita in matrimonio con rito cattolico nel 2015 e, qualche anno dopo, ha concluso la relazione. Come ricordato dal figlio Alessandro nel corso dell’ospitata a Vieni da Me dell’11 marzo 2020, sono in buoni rapporti.

Per quanto riguarda la carriera televisiva, ricordiamo che negli ultimi anni Carmen Di Pietro ha partecipato come opinionista a diversi programmi. Tra questi è possibile citare L’Isola dei Famosi nel 2017. L’anno successivo, la showgirl lucana ha iniziato un’esperienza di co-conduzione di una trasmissione su Radio Globo, emittente capitolina.

Molto attiva su Instagram – dove condivide soprattutto video ironici dedicati alla sua vita quotidiana e al rapporto con i figli – Carmen Di Pietro è stata in passato opinionista de La Vita in Diretta.

Compagna di viaggio di Teo Mammucari in programmi come Libero e Distraction, ha avuto anche diverse esperienze come concorrente di reality. In questo novero è possibile citare la partecipazione a L’Isola dei Famosi nel 2004 (la stessa edizione che ha visto la partecipazione di Antonella Elia). Nel 2017, invece, è stata concorrente del Grande Fratello Vip.

L’anno scorso è stata presente in studio nel corso di alcuni episodi de La Prova del Cuoco. Secondo quanto rivelato da lei stessa nello studio di Caterina Balivo durante l’intervista dell’11 marzo 2020, è single da diversi anni.