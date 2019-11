Chi è Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro

editato in: da

Alessandro Iannoni è il figlio maggiore di Carmen Di Pietro, complice delle Iene in un divertente scherzo fatto alla showgirl. Il primogenito della soubrette infatti ha finto di essersi sottoposto a una falloplastica per amore della fidanzata. Uno scherzo che ha tirato fuori l’animo verace di Carmen, che si è infuriata non solo con il ragazzo, ma anche con la finta compagna e il medico (in realtà Alessandro Di Sarno) accusato di aver realizzato l’operazione.

Classe 1965, Carmen Di Pietro è stata una grande star degli anni Novanta e ancora oggi continua a essere spesso ospite delle trasmissioni di Barbara D’Urso. Protagonista delle cronache rosa, nel 1998 fece scalpore il suo matrimonio con Sandro Paternostro, corrispondente Rai da Londra e storico giornalista che ha fatto la storia della tv italiana.

Le nozze, celebrate dopo cinque anni di fidanzamento, scatenarono accese polemiche pervia della grande differenza d’età. Lui infatti aveva 76 anni, mentre lei solamente 33. A opporsi all’unione anche i figli di lui, che non accettarono mai la relazione. Nel luglio del Duemila, la Di Pietro rimase vedova e, dopo un lungo periodo da single, ritrovò l’amore grazie a Giuseppe Iannoni.

L’imprenditore e la showgirl hanno vissuto un’intensa storia d’amore da cui sono nati due figli: Alessandro, che Carmen ha avuto a 36 anni, e Carmelina avuta a 43 anni. Nel 2015 la coppia ha ricevuto una benedizione religiosa, prima a Roma, poi a Londra, ma nel 2017 si è separata definitivamente.

Nonostante la madre sia un personaggio televisivo, Alessandro è un ragazzo molto riservato. Il suo profilo Instagram è chiuso e sul profilo di Carmen si trovano pochissime foto di lui. Di recente la showgirl aveva raccontato il rapporto con il figlio in una lunga intervista, svelando di volerlo allontanare da casa dopo il compimento dei 18 anni.

“È colpa delle mamme italiane se in Italia ci sono troppi bamboccioni – aveva detto a Pomeriggio Cinque -. A 18 anni li considerano troppo piccoli perché escono di casa. Facciamoli rimanere fino a 30 anni allora. Se a 18 anni si è piccoli, non si può nemmeno guidare. Sbatterò fuori di casa anche mia figlia Carmelina quando avrà 18 anni”.