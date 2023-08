Chi è Carmelina Iannoni, la figlia di Carmen di Pietro

Fonte: IPA Carmen Di Pietro alla Festa del Cinema di Roma - Foto: IPA

A Settembre torna Il Collegio con la nuova ottava edizione che promette qualche sorpresa e tante emozioni con nuovi protagonisti. In questa estate 2023 il programma sta prendendo forma e piano piano vengono annunciati i ragazzi che parteciperanno come concorrenti del reality in onda su Rai2, come sempre. Tra gli ultimi nomi annunciati ci sarebbe quello di Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro che ha appena 16 anni e probabilmente sarà una della nuove collegiali, secondo quanto riportato da BlogTvItaliana. La notizia ancora non è stata ufficializzata dalla produzione, ma i preparativi sono in corso e la giovane figlia d’arte ha già dimostrato di essere spigliata e grintosa sui social e in alcune ospitate televisive per seguire la mamma in tv.

Il Collegio, ottava edizione

Per la nuova edizione sembra che anche Il Collegio si sia arreso al mondo social, aprendo i casting alle star di TikTok e agli influencer, ma anche ai figli dei vip. Carmen Di Pietro ha già preso parte a reality come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello, quindi non sembra strano che la figlia minore cominci a seguire le orme della madre, nel mondo dello spettacolo ormai da tanti anni. Non è andata benissimo come ascolti Il Collegio nella passata stagione, quindi la Rai ha pensato di apportare alcune modifiche al programma e la produzione è a lavoro proprio in queste settimane per ridefinire il tutto. Le riprese inizieranno infatti a breve nel corso della stagione estiva, anche per non intralciare i giovani protagonisti che poi dovranno tornare a scuola, per davvero.

Cosa fa nella vita Carmelina Iannoni

Carmelina Iannoni, bellezza acqua e sapone, è la sorella di Alessandro Iannoni che ha già partecipato, in coppia con la madre, a L’Isola dei Famosi. Mancava solo lei quindi a debuttare in tv e provare a cavarsela all’interno di un reality, seppur lontano dalla lotta per la sopravvivenza. Anche se la notizia ancora non è stata resa ufficiale dalla Rai, Carmelina Iannoni sembrerebbe pronta ad affrontare questa sfida. Carmen Di Pietro condivide diversi contenuti sui social in compagnia dei figli e, in generale, sembra molto complice e condivide con loro varie esperienze. Come per Alessandro la priorità è lo studio, quindi Carmelina continuerà il liceo, senza però rinunciare ad alcune esperienze professionali che potrebbero far parte del suo futuro.

La vita privata di Carmelina Iannoni

Carmelina “ha rischiato di morire appena nata” aveva raccontato qualche tempo fa Carmen Di Pietro in un’intervista, raccontando di quando la bambina è nata prematura di 8 mesi a Salerno con alcuni problemi post-parto per lei. La piccola Carmelina è stata portata a Battipaglia, dove l’hanno tenuta in osservazione alcune settimane in incubatrice. “Faremo di tutto per salvarla” l’hanno rassicurata i medici, ma l’ex modella ha rivelato di aver pianto tutte le notti pregando Padre Pio in quelle settimane drammatiche. Ora che sono passati 16 anni, la soddisfazione di vedere questa ragazza in forma e promettente che tenta la strada verso il successo, per lei è un sogno che si realizza.