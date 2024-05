Dimitri Tammaro Iannone, ex allievo de Il Collegio 1960, è morto a 24 anni in un incidente: il ricordo del prof Andrea Maggi

Fonte: IPA/Facebook Andrea Maggi e Dimitri Iannone

Nell’incidente di Villa Literno, avvenuto il 18 maggio 2024, hanno perso la vita tre giovanissimi: una ragazza di 19 anni, un ragazzo di 23 e Dimitri Iannone, di 24 anni, ex protagonista de Il Collegio, il docu-reality di Rai2. Su Instagram, l’ultimo saluto di Andrea Maggi, il prof: “Ho saputo adesso dell’incidente che ti è costato la vita”.

Addio a Dimitri Iannone, ex allievo della prima edizione de Il Collegio

Dimitri Tammaro Iannone è morto a 24 anni nell’incidente nella serata del 18 maggio, riporta RaiNews: il ragazzo, adottato a cinque anni da una coppia di Villa Literno, era un volto noto del programma Il Collegio 1960, tra i protagonisti della prima storica edizione. All’interno del docu-reality, è riuscito a distinguersi per la sua simpatia, e molti ex allievi gli hanno dedicato un ricordo sui social, con frammenti del programma.

Stando alla ricostruzione dei fatti, un tragico incidente è avvenuto in via delle Dune, a Villa Literno: due automobili si sono scontrate. Al momento, nel bilancio delle vittime rientrano una ventenne originaria di Santa Maria Capua Vetere, ma residente ad Aversa, e due ragazzi. Il quarto passeggero è gravemente ferito, come i passeggeri del secondo veicolo, una coppia di 54 anni.

Il ricordo del prof Andrea Maggi su Instagram

Immediata la reazione di personaggi legati a Il Collegio, come il prof Andrea Maggi, che su Instagram ha voluto ricordare il giovane con un messaggio. “Caro Dimitri, le lacrime mi impediscono di andare avanti, ma vorrei scriverti ancora una cosa: sono felice di averti conosciuto perché anche tu, come tutti i giovani che incontro nel corso della mia carriera, hai saputo insegnarmi qualcosa. Noi che siamo ancora qui, adesso dobbiamo aumentare gli sforzi affinché tragedie come la tua non accadano mai più. Ti sia lieve la terra. Il tuo professore”.

Chi era Dimitri Tammaro Iannone

Dimitri Tammaro Iannone si è fatto apprezzare come grande protagonista de Il Collegio 1960. “Eravate tutti dei ragazzi di cuore. E l’idea che adesso tu non ci sia più mi distrugge. Non oso immaginare il dolore dei tuoi compagni di collegio, né tantomeno quello dei tuoi genitori, che ti amavano infinitamente, e a cui va il mio abbraccio”, ha scritto Andrea Maggi, ricordando il giovane, una vita spezzata troppo presto.

Dimitri Iannone si è fatto conoscere al pubblico per la partecipazione alla prima edizione de Il Collegio nel 2017. Nato in Ucraina, è stato adottato da una famiglia a Villa Literno, paese in provincia di Caserta: nel docu-reality di Rai2, aveva raccontato la sua storia, commuovendo tutti. Con il tempo, ha preferito condurre una vita più tranquilla, lontana dalle luci dei riflettori e del mondo dello spettacolo. Secondo quanto riferito da Webboh, aveva iniziato a praticare MMA. Marika Ferrarelli, influencer e allieva de Il Collegio nella stessa edizione di Dimitri, ha condiviso due storie su Instagram, con un cuore spezzato e la scritta: “Quanti momenti condivisi insieme. Ciao Dimi”. Anche Matteo Diamante ha voluto dedicare un pensiero al giovane Dimitri: “Mi sono venuti i brividi! Poveri ragazzi. State attenti quando guidate. Un abbraccio alla famiglia”.