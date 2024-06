Andrea Iannone sul futuro con Elodie: “Non faccio più programmi a lungo termine”

Fonte: IPA Andrea Iannone ed Elodie

Sono tra le coppie più belle degli ultimi anni: Andrea Iannone ed Elodie hanno un futuro da costruire insieme. Ma senza programmi eccessivamente a lungo termine. Durante un’intervista, il pilota ha parlato (brevemente) della storia d’amore che sta vivendo con l’artista, un legame solido, che fa sognare in grande. Ma non troppo, perché la paura di bruciarsi è perfettamente normale, soprattutto quando nel passato le storie non si sono chiuse nel migliore dei modi.

Andrea Iannone, il futuro con Elodie

“Lei è leggera, semplice. Allegra, solare”. Così Andrea Iannone ha descritto Elodie in un’intervista concessa a Repubblica. Dalle prime indiscrezioni sul loro legame, di tempo ne è passato: la coppia ha fatto fin da subito sul serio, e tutt’oggi è unitissima. Le dichiarazioni di Iannone sono arrivate (quasi) in concomitanza con quelle dell’artista a Vanity Fair, dove ha ammesso di aver pensato di congelare gli ovuli e in cui ha parlato della maternità (e delle nozze) in generale.

“Famiglia, figli? Al momento sono concentrato sul rientro e il mio prossimo futuro: non faccio più programmi a lungo termine, in passato mi è crollato tutto e mi ha fatto male due volte. Ma sicuramente, nel mio futuro c’è anche una famiglia”, Iannone ha confermato i piani di Elodie, dunque, ma senza troppi programmi precisi al millimetro. Ed è giusto così, considerando che le cose belle arrivano sempre quando meno ce lo aspettiamo. Non tutto può – né deve – essere pianificato.

Elodie, la storia d’amore con Andrea Iannone

Elodie sta vivendo un periodo d’oro: da Amici a Sanremo, la strada è stata lunga, ma piena di soddisfazioni. Ma Elodie Di Patrizi ha tanti progetti per il futuro, come ha confermato a Vanity Fair. In realtà, il suo nome è stato menzionato tra le possibili conduttrici al fianco di Carlo Conti a Sanremo 2025 insieme a quello di Annalisa, ma l’artista ha smentito. “No, ora sono concentrata sulla musica”. E non c’è solo la musica nella sua vita, bensì la sua storia con Iannone.

Che, in realtà, la completa. “Ho bisogno di attenzioni, tantissime. Andrea me le dà. È dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico”. Un amore che non è basato unicamente su questo sentimento, ma che regge anche i fili dell’amicizia, è più unico che raro. Ma il matrimonio, almeno per il momento, non sembrerebbe essere nei piani,

“Non ho mai sognato l’abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l’idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. Poi, mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia. (…) Non lo so, dipende da come si fanno le cose. Può essere pur sempre una festa”. Sui figli, invece, si è aperta molto di più: “Ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli”. Tante le paure che, però, per il momento deve ancora sconfiggere, come quella di dover conciliare maternità e carriera. “A cui non voglio rinunciare”.